ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 10:18

В Госдуме допустили разблокировку Roblox в России

Депутат Ткачев допустил разблокировку Roblox при изменении политики платформы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Разблокировка онлайн-игры Roblox в России возможна при изменении политики платформы, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член партии «Новые люди» Антон Ткачев. По его словам, разработчики приложения обязаны обеспечить надлежащий уровень защиты детей на своих серверах.

Что касается потенциального послабления [блокировки Roblox], тут все будет зависеть от разработчиков. Обеспокоенность по поводу игры лежит не в политической плоскости, а в плоскости базовой безопасности. Российский прецедент может способствовать пересмотру внутренних протоколов безопасности игры на всех серверах вне зависимости от территориальной принадлежности. В такой ситуации от этого выиграют все. А что именно будет дальше, пока сложно сказать — время покажет. Хочется верить, что иностранные разработчики будут уважать наши требования к безопасности детей, да и требования нашего законодательства в целом, — высказался Ткачев.

Он обратил внимание на недавние высказывания о том, что «каждый второй ребенок» хочет покинуть Россию из-за блокировки Roblox. По мнению Ткачева, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, вероятно, основывала свои выводы на обращениях, которые она получила лично. Депутат выразил сомнение в том, что подобные цифры будут получены при учете всех детей.

Почему у нас совершеннолетием считается достижение 18-летнего возраста? К этому моменту человек уже достаточно развит и физически, и психологически. Мы прекрасно понимаем, что детская психика уязвима к таким ударам и потрясениям. Вспомните, сколько было историй о том, что ребенок убегает из дома после того, как родители запретили играть в компьютер. Потому что источником этого запрета он видит именно родителей и пытается воздействовать на них. Здесь же играть запретили не мама с папой, а непонятный для детей Роскомнадзор, — добавил Ткачев.

По его мнению, необходимо вести диалог с детьми на понятном для них языке. Депутат заключил, что государство должно выстраивать стратегические коммуникации не только со взрослыми, но и с подростками.

Ранее Мизулина заявила, что после блокировок популярных онлайн-платформ Роскомнадзором каждый второй ребенок задумывается о переезде из России. По ее словам, речь идет о подростках до 16 лет, которые с энтузиазмом и гордостью ходят с российскими флагами.

Roblox
игры
дети
блокировки
Госдума
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе рассказали, какие слова Зеленского могут сорвать мирный план США
Премьером Чехии официально стал лидер оппозиции
Трамп разморозил продажу мощных чипов Китаю
Сначала цветы, а потом перелом носа: боец ММА отправил жену в нокаут
Путин снял Баздникина с должности посла в Северной Македонии
На Западе прогнозируют выход США из НАТО и сближение с Россией
Житель Саратова оформил кредитку на родственника и перевел деньги себе
Украине предрекли скорый крах при связанном с Трампом условии
Риелторов хотят обязать страховать ответственность на полмиллиона рублей
Зеленский прибыл в Рим
В ГД объяснили обнуление налога на выплаты работникам при рождении ребенка
Подросток вышел из дома и бесследно исчез в Челябинской области
Главнокомандующий ВМФ России оценил возможность конфликтов в Арктике
Один шаг Путина потряс сразу несколько стран Запада
Муфтии призвали мусульман отказаться от намазов в толпе
Пленум ВС отменил постановление об Европейской конвенции по правам человека
Депутата Госдумы захотели отправить за решетку в одной стране
В Гатчине мужчина схватил школьника за горло и попытался увести в подъезд
Офтальмолог назвала тревожные причины «мушек» перед глазами
Злоумышленники незаконно продали лекарства на сумму более 200 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.