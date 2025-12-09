В Госдуме допустили разблокировку Roblox в России

Разблокировка онлайн-игры Roblox в России возможна при изменении политики платформы, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член партии «Новые люди» Антон Ткачев. По его словам, разработчики приложения обязаны обеспечить надлежащий уровень защиты детей на своих серверах.

Что касается потенциального послабления [блокировки Roblox], тут все будет зависеть от разработчиков. Обеспокоенность по поводу игры лежит не в политической плоскости, а в плоскости базовой безопасности. Российский прецедент может способствовать пересмотру внутренних протоколов безопасности игры на всех серверах вне зависимости от территориальной принадлежности. В такой ситуации от этого выиграют все. А что именно будет дальше, пока сложно сказать — время покажет. Хочется верить, что иностранные разработчики будут уважать наши требования к безопасности детей, да и требования нашего законодательства в целом, — высказался Ткачев.

Он обратил внимание на недавние высказывания о том, что «каждый второй ребенок» хочет покинуть Россию из-за блокировки Roblox. По мнению Ткачева, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, вероятно, основывала свои выводы на обращениях, которые она получила лично. Депутат выразил сомнение в том, что подобные цифры будут получены при учете всех детей.

Почему у нас совершеннолетием считается достижение 18-летнего возраста? К этому моменту человек уже достаточно развит и физически, и психологически. Мы прекрасно понимаем, что детская психика уязвима к таким ударам и потрясениям. Вспомните, сколько было историй о том, что ребенок убегает из дома после того, как родители запретили играть в компьютер. Потому что источником этого запрета он видит именно родителей и пытается воздействовать на них. Здесь же играть запретили не мама с папой, а непонятный для детей Роскомнадзор, — добавил Ткачев.

По его мнению, необходимо вести диалог с детьми на понятном для них языке. Депутат заключил, что государство должно выстраивать стратегические коммуникации не только со взрослыми, но и с подростками.

Ранее Мизулина заявила, что после блокировок популярных онлайн-платформ Роскомнадзором каждый второй ребенок задумывается о переезде из России. По ее словам, речь идет о подростках до 16 лет, которые с энтузиазмом и гордостью ходят с российскими флагами.