«Каждый второй ребенок хочет уехать из России»: Мизулина о блокировках РКН Мизулина: после блокировок РКН каждый второй ребенок хочет покинуть Россию

Каждый второй ребенок после блокировок Роскомнадзором популярных онлайн-платформ хочет покинуть Россию, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале. По ее словам, это те же дети до 16 лет, которые «искренне и от всей души» ходят везде с флагами России.

Я не могу пройти мимо, когда дети плачут, а каждый второй ребенок после решений о блокировке платформ пишет, что хочет уехать из России, — написала она.

Мизулина добавила, что у нее эта тенденция вызывает беспокойство. Она задалась вопросом о том, с какими мыслями дети будут жить дальше.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сервису Roblox. Причиной стала публикация материалов, связанных с пропагандой экстремизма, терроризма и призывами к насилию. Кроме того, регулятор выявил на платформе контент с ЛГБТ-тематикой (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Утром 3 декабря россияне жаловались на бесконечную загрузку веб-версии Roblox, отсутствие подключения к серверам и неработоспособность мобильного приложения. У части игроков доступ к платформе появлялся только после запуска сторонних программ.