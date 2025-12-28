Вырвавшийся из вольера волк обратил в бегство посетителей зоопарка Волк сбежал из вольера в зоопарке в Токио

Из вольера в одном из токийских зоопарков сбежал волк, сообщает NTV. Люди, находившиеся на его территории, стали спасаться бегством.

Животное заметил в кустарниках сотрудник зоопарка уже после открытия для посетителей. Сейчас персонал пытается поймать сбежавшего хищника. Информации о пострадавших в результате инцидента на данный момент нет.

Ранее в Индии волк утащил младенца у спящей матери и растерзал его. Останки ребенка были обнаружены в поле сахарного тростника примерно в километре от места происшествия.

До этого в Финляндии местные жители обвинили Россию в массовой гибели северных оленей на своей территории. Финны считают, что к этому причастны волки, которые пересекают границу между двумя странами. Однако кандидат биологических наук Сергей Арамилев назвал эти заявления бредовыми. По его словам, в финских претензиях нарушена логическая связь. Он охарактеризовал это как классический случай перекладывания внутренних проблем на соседнюю страну.

В Канаде был зафиксирован необычный случай поведения волчицы. Она освоила особый метод добычи рыбы, научившись вытаскивать рыболовные ловушки зубами. Уникальный эпизод сняли на видео, где видно, как хищница последовательно достает снасть с наживкой, оставляя местных рыбаков без улова.