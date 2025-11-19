Дикие волки научились рыбачить с помощью сетей

В Канаде зафиксирован невероятный случай: волчица освоила необычный метод добычи рыбы, научившись вытягивать зубами ловушки, пишет газета The Washington Post. Уникальный эпизод, снятый на видео, показывает, как хищница последовательно извлекает снасть с наживкой, оставляя местных рыбаков без улова.

В материале говорится, что местные жители долго не могли понять, кто систематически вредит их ловушкам, расставленным для защиты моллюсков и лосося от зеленых крабов. Между тем волчица продемонстрировала филигранную технику: сначала схватила поплавок, вытянула его на берег, затем вернулась в воду за тросом и методично подтянула ловушку. Завершив операцию, она разорвала снасть и полакомилась добычей, чем вызвала восхищение ученых.

Ранее в Приморье гималайский медведь забрался на дерево и двое суток наблюдал за рабочими на участке Шкотовского ДСК. Сотрудники предприятия зафиксировали происходящее на видео. Руководство пыталось вызвать специалистов из Охотнадзора, но помощь не прибыла оперативно. На третий день медведь покинул место наблюдения.