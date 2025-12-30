Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 00:43

Видный американский политик пропустил вторые важные переговоры в США

Вице-президент США Вэнс пропустил переговоры с Зеленским и Нетаньяху

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вице-президент США Джей Ди Вэнс вновь не принял участие в важных переговорах в резиденции главы Белого дома Дональда Трампа Мар-а-Лаго, обратили внимание журналисты РИА Новости. Это уже вторая подряд встреча высокого уровня, которую он пропускает.

Там 29 декабря прошли переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, последовавшие за встречей с украинской делегацией накануне. На обоих мероприятиях Вэнс отсутствовал. В беседе с Нетаньяху для обсуждения вопросов Газы и Ирана участвовали ключевые фигуры американского истеблишмента.

Американскую сторону представляли глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и другие высокопоставленные лица. В администрации Белого дома пока не дали официальных комментариев о причинах отсутствия вице-президента на этих дипломатических событиях.

Ранее Вэнс принял участие в полуторачасовой тренировке американских «морских котиков» — элитного подразделения спецназа ВМС. В социальной сети X он написал, что, несмотря на щадящий режим занятий, он ощущает себя так, будто бы его «сбил товарный поезд».

