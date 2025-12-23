«Меня словно сбил поезд»: вице-президент США потренировался со спецназом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс поучаствовал в полуторачасовой тренировке американских «морских котиков» — элитного подразделения спецназа ВМС. В соцсети X он написал, что, несмотря на щадящий режим занятий, он ощущает себя так, будто бы его «сбил товарный поезд».

Только закончил полуторачасовую тренировку с «морскими котиками» <…>. Они пошли навстречу мне и не переусердствовали, но я тем не менее ощущаю себя так, словно меня сбил товарный поезд, — написал Вэнс в соцсети X.

К публикации он приложил фотографии с тренировки. На них американский вице-президент вместе со спецназовцами несет тяжелое бревно, бежит вдоль побережья, взбирается по сетке и плывет на надувной лодке.

Ранее Вэнс высказал мнение, что Соединенные Штаты и Европа рискуют утратить общий культурный фундамент. По его словам, в ближайшем будущем это не грозит, но в долгосрочной перспективе такой исход вполне вероятен. Вице-президент добавил, что основой культурного обмена должны стать студенческие обмены и совместная боевая подготовка армий.