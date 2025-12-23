Зоолог ответил Финляндии на обвинения в адрес российских волков

Заявления Финляндии о том, что российские волки виноваты в массовой гибели северных оленей, являются бредовыми, заявил кандидат биологических наук, генеральный директор Центра «Амурский тигр» зоолог Сергей Арамилев. По его словам, которые приводит MK.RU, в финских претензиях нарушена причинно-следственная связь и это классический случай перекладывания внутренних проблем на соседа.

Сама статья из разряда, «если бы у рыбы были блохи». Разумеется, что для животных нет границ. <...> Если поверить финским «специалистам» на слово, поверить в их бред, что в России некому охотиться, то зачем тогда волкам уходить из России? — подчеркнул он.

Поводом для комментария стали данные Финляндии, согласно которым за год волки убили около 1950 северных оленей, что на 70% больше, чем в предыдущем периоде. Местные жители считают, что виной всему являются хищники, которые пересекают российско-финскую границу.

Ранее советник главы Росприроднадзора Амирхан Амирханов заявил, что число волков выросло во всех европейских странах, поэтому нет смысла обвинять в снижении популяции оленей хищников с территории России. По его словам, нет оснований полагать, что животные ушли на другую территорию в поисках пропитания.