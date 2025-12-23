Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 19:54

Зоолог ответил Финляндии на обвинения в адрес российских волков

Зоолог Арамилев встал на защиту российских волков после обвинений Финляндии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Заявления Финляндии о том, что российские волки виноваты в массовой гибели северных оленей, являются бредовыми, заявил кандидат биологических наук, генеральный директор Центра «Амурский тигр» зоолог Сергей Арамилев. По его словам, которые приводит MK.RU, в финских претензиях нарушена причинно-следственная связь и это классический случай перекладывания внутренних проблем на соседа.

Сама статья из разряда, «если бы у рыбы были блохи». Разумеется, что для животных нет границ. <...> Если поверить финским «специалистам» на слово, поверить в их бред, что в России некому охотиться, то зачем тогда волкам уходить из России?подчеркнул он.

Поводом для комментария стали данные Финляндии, согласно которым за год волки убили около 1950 северных оленей, что на 70% больше, чем в предыдущем периоде. Местные жители считают, что виной всему являются хищники, которые пересекают российско-финскую границу.

Ранее советник главы Росприроднадзора Амирхан Амирханов заявил, что число волков выросло во всех европейских странах, поэтому нет смысла обвинять в снижении популяции оленей хищников с территории России. По его словам, нет оснований полагать, что животные ушли на другую территорию в поисках пропитания.

волки
олени
Финляндия
Россия
зоологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Натовский самолет заметили у границ России в Баренцевом море
«Не враг»: В США рассекретили тайные детали беседы Буша-младшего с Путиным
Дуров хочет миллион детей по всему миру? Что известно о его донорстве
Чемпион Европы по биатлону найден мертвым
Россиянин-экстремист отправился в колонию после богослужений
Российские регионы поспорили после жалобы Путину на жизнь «как в XIX веке»
В «Единой России» подвели итоги работы в осеннюю сессию
Венгрия оценила предложение провести саммит России и США в Будапеште
ВСУ угрожает окружение в Гуляйполе: как идет наступление 23 декабря
Последний шанс Долиной, блокировка WhatsApp, ВСУ разорены: что дальше
Китаист Виногродский дал советы россиянам на 2026 год
В Карелии пенсионерка поплатилась рублем за скандал с гимном России
Спустя четыре месяца установлен владелец упавшего в Эстонии бесхозного БПЛА
Зоолог ответил Финляндии на обвинения в адрес российских волков
Telegram планируют заблокировать в России? Что известно, позиция РКН
Бюджет Томской области на 2026 год оказался дефицитным
Стрела крана раздавила рабочего на юго-западе Москвы
Люксовые кроссовки помешали финну въехать в Россию
Российский бизнес призвали не упустить момент для развития
Уют начинается с окна: 10 идей оформления без капитального ремонта
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.