23 декабря 2025 в 16:27

У «истребивших» финских оленей волков из России нашли алиби

Росприроднадзор: численность волков возросла по всей Европе

Фото: Willi Rolfes/imagebroker.com/Global Look Press
Численность волков выросла во всей Европе, поэтому бессмысленно обвинять в снижении популяции оленей хищников с территории России, сообщил в беседе с ТАСС советник руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов. Он также указал на то, что число животных зависит от организации охотничьего хозяйства. Так, например, советским охотникам платили 60 рублей за одну особь.

Но если в Финляндии такая проблема есть, то ее причина от них и зависит. Почему они решили, что наши волки ушли туда? Это бессмысленный, странный разговор. Численность оленей у нас примерно та же, что и была, нет данных, что она уменьшилась настолько, чтобы волки пошли куда-то искать себе пропитание, — пояснил собеседник.

Ранее сообщалось, что жители Финляндии обвиняют Россию в гибели северных оленей на своей территории. Местные жители считают, что виной всему стали волки, которые пересекают российско-финскую границу. Якобы только за этот год волками было убито около двух тысяч северных оленей, что на 70% больше, чем в прошлом году.

Финляндия
волки
олени
звери
