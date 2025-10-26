Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 10:42

Mash: Николай Дроздов уменьшился на восемь сантиметров

Николай Дроздов Николай Дроздов Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Telegram-канал Mash сообщил, что телеведущий Николай Дроздов потерял еще восемь сантиметров роста за последний год. По его данным, сейчас легенда программы «В мире животных» имеет рост 162 сантиметра вместо прежних 170, которые остались от его первоначальных 180 сантиметров.

Mash уточнил, что у 88-летнего зоолога деформируются кости и оседает позвоночник, а также уменьшается вес. Кроме того, как отмечают авторы канала, Дроздов жалуется на боли в суставах, слабость и искривление спины.

Ранее Дроздов опроверг информацию, что прикован к постели. Он отметил, что передвигается самостоятельно, используя палки для скандинавской ходьбы. Дроздов гуляет по расписанию, однако уже не так активно, как раньше. Проблемы с суставами продолжают беспокоить, и каждый шаг сопровождается болевыми ощущениями, уточнил зоолог.

Ранее художник и друг Дроздова Константин Мирошник сообщил, что он хорошо себя чувствует и рассказывает анекдоты о Штирлице. Он уточнял, что телеведущий готовился к лекциям о найденном в Марианской впадине полиэтиленовом пакете.

Николай Дроздов
зоологи
В мире животных
телеведущие
рост
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уровень недовольства немцев властями Германии достиг рекордных значений
В России назвали самого упоминаемого отечественного ученого
Магнитные бури сегодня, 26 октября: что завтра, тошнота, скачки давления
Школьники толпой накинулись на пенсионера после замечания
«Сотрудничали с охраной»: раскрыты детали расследования об ограблении Лувра
В Новосибирске объявились похитители детей
Военэксперт предрек реакцию Запада на новую российскую ракету «Буревестник»
«Совершенно новое оружие»: стало известно, чем Россия ответит на Tomahawk
Mash: Николай Дроздов уменьшился на восемь сантиметров
Мать и дочь погибли после атаки ВСУ на российский город
Оружие Судного дня: что известно о ракете «Буревестник», где разместят
Названа страна, подорвавшая безопасность Корейского полуострова
В один месяц скончались сразу два известных губернатора времен Ельцина
Лукашенко призвал Австрию помнить о драматических уроках прошлого
Пакистан заявил о готовности начать открытую войну с Афганистаном
Наступление ВС РФ на Харьков 26 октября: огонь по своим, плен в Купянске
Сотрудники ТЦК мобилизовали украинца с кладбища и отправили на передовую
«Молния» уничтожила объект ВСУ на рекордной дистанции
ВСУ лишились штурмовой группы в районе Константиновки
«Не будет препятствий»: военэксперт о российской ракете «Буревестник»
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.