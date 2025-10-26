Mash: Николай Дроздов уменьшился на восемь сантиметров

Telegram-канал Mash сообщил, что телеведущий Николай Дроздов потерял еще восемь сантиметров роста за последний год. По его данным, сейчас легенда программы «В мире животных» имеет рост 162 сантиметра вместо прежних 170, которые остались от его первоначальных 180 сантиметров.

Mash уточнил, что у 88-летнего зоолога деформируются кости и оседает позвоночник, а также уменьшается вес. Кроме того, как отмечают авторы канала, Дроздов жалуется на боли в суставах, слабость и искривление спины.

Ранее Дроздов опроверг информацию, что прикован к постели. Он отметил, что передвигается самостоятельно, используя палки для скандинавской ходьбы. Дроздов гуляет по расписанию, однако уже не так активно, как раньше. Проблемы с суставами продолжают беспокоить, и каждый шаг сопровождается болевыми ощущениями, уточнил зоолог.

Ранее художник и друг Дроздова Константин Мирошник сообщил, что он хорошо себя чувствует и рассказывает анекдоты о Штирлице. Он уточнял, что телеведущий готовился к лекциям о найденном в Марианской впадине полиэтиленовом пакете.