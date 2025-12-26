Сделан прогноз по курсу доллара на 2026 год Доцент Щербаченко: в 2026 году можно ожидать доллар по 72–80 рублей

В 2026 году доллар может стоить от 72 до 80 рублей, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, такой оптимистичный сценарий возможен при улучшении геополитической обстановки и снижении санкционного давления.

При оптимистичном прогнозе — улучшении геополитической ситуации и снижении санкционного давления — можно будет ожидать, что доллар будет стоить 72–80 рублей. При базовом сценарии — умеренном ослаблении рубля при снижении ключевой ставки — возможно, постепенно доллар будет в коридоре около 85–90 рублей, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что в основе прогноза лежат ожидания постепенного снижения ключевой ставки Банка России до 12–14% к лету 2026 года. По мнению доцента, текущая ставка в 16% поддерживает высокую привлекательность рублевых депозитов, что снижает спрос на иностранную валюту.

К лету 2026 года ожидается постепенное снижение ключевой ставки до уровня 12–14%. Снижение точно будет плавным и постепенным, возможны остановки на определенном уровне при необходимости оценки последствий изменений в экономике. Текущая ключевая ставка ЦБ РФ в 16% делает рублевые депозиты интересными безрисковыми вложениями для населения. Это снижает спрос на валюту, что позитивно сказывается на курсе рубля, — резюмировал Щербаченко.

Ранее президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что переукрепленный рубль мешает завоеванию новых рынков. По его словам, для развития экономики страны оптимален курс более 90 рублей за доллар.