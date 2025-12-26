Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 10:46

«Более адекватен»: Потанин назвал оптимальный курс рубля

Потанин: переукрепленный рубль мешает завоеванию новых рынков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Переукрепленный рубль мешает завоеванию новых рынков, заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин в интервью телеканалу «Россия-24». По его словам, для развития экономики страны оптимален курс более 90 рублей за доллар.

Переукрепление рубля препятствует тому, о чем я сказал, — импортозамещению и завоеванию новых рынков. Поэтому я думаю, что тот курс, который, например, в прогнозах ЦБ РФ звучит — порядка 90 плюс рублей за доллар, — он, на мой взгляд, более адекватен сейчас для развития экономики страны, — сказал он.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина допустила, что майнинг криптовалют мог стать одним из факторов, поддерживающих курс национальной валюты. Однако она подчеркнула, что дать точную количественную оценку этому влиянию практически невозможно из-за специфики отрасли.

До этого доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова заявила, что в России хранение сбережений в иностранной валюте стало экономически невыгодным. По ее словам, рублевые депозиты сейчас приносят хорошую прибыль, а курс рубля остается стабильным.

