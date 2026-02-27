Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 01:02

Раскрыто, как прошли ядерные переговоры США и Ирана

Axios: двусторонние переговоры Ирана и США по ядерной программе прошли позитивно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Переговоры между США и Ираном по ядерной программе прошли позитивно, передает Axios. Отмечается, что информация поступила изданию от высокопоставленного американского чиновника.

Представитель США не стал раскрывать подробности состоявшейся встречи. Известно лишь, что диалог между сторонами длился несколько часов и включал утреннюю и дневную сессии.

В ходе утренней части переговоров иранская делегация представила свой проект соглашения по ядерной программе. Детали предложенного Тегераном документа пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что Тегеран и Вашингтон приступили к третьему раунду переговоров в Женеве в этот четверг, 26 февраля. Ключевой темой встречи стало иранское ядерное досье. В делегацию Ирана вошли министр иностранных дел страны Аббас Арагчи, замминистра по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи, заместитель министра по юридическим и международным делам Казем Гарибабади.

При этом, по данным газеты Politico, США обсуждают сценарии силового воздействия на Тегеран, включая физическое устранение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Таким образом Вашингтон намерен «обезглавить» страну.

