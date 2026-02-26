Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 11:07

США рассматривают сценарий «обезглавливания» Ирана

Politico: США рассматривают возможность устранения лидера Ирана аятоллы Хаменеи

Али Хаменеи Али Хаменеи Фото: Iranian Leader Press Offic/IMAGO/Global Look Press
Американская администрация обсуждает сценарии силового воздействия на Тегеран, включая физическое устранение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. Таким образом Вашингтон намерен «обезглавить» страну.

По данным издания, советники президента США Дональда Трампа убеждены, что США будут бомбить Иран. В числе рассматриваемых вариантов — удары по ядерным объектам исламской республики, а также атака на Али Хаменеи.

Вариантом является «удар для удаления верхушки», то есть нанесение удара по верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, — пояснил один из источников.

При этом, как отмечает Politico, в окружении Трампа считают более выигрышным сценарием, если первой удар нанесет Израиль. Ожидается, что ответные действия Тегерана дадут Вашингтону формальный повод для вступления в конфликт.

В администрации и вокруг нее есть мнение, что политически будет выгоднее, если первым начнет Израиль, на что иранцы ответят тем же и дадут нам больше поводов действовать, — отметил один из собеседников издания.

Источники полагают, что американские избиратели активнее поддержат боевые действия в случае агрессии Ирана против союзника США. Наиболее вероятным исходом они называют совместную американо-израильскую операцию.

Ранее Тегеран и Вашингтон приступили к третьему раунду непрямых переговоров, которые проходят в Женеве. Ключевой темой встречи станет иранское ядерное досье.

