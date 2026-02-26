Награжденный немецким крестом дирижер скончался на 90-м году жизни Экс-дирижер Национальной филармонии Украины Кофман умер на 90-м году жизни

Дирижер и народный артист Украины Роман Кофман скончался на 90-м году жизни, сообщили в Национальной филармонии страны в Facebook (деятельность в РФ запрещена). В учреждении выразили соболезнования и назвали покойного не только гениальным музыкантом, но и великим гуманистом, писателем и педагогом.

Кофман родился 15 июня 1936 года в Киеве. Он учился в Киевской консерватории по классам скрипки и оперно-симфонического дирижирования. С 1963 года работал концертмейстером Киевского камерного оркестра, а в 1990 году стал его главным дирижером.

С 2003 по 2008 год Кофман руководил Боннской оперой и Бетховенским симфоническим оркестром в Германии. С немецкими музыкантами он записал оратории Листа «Христос» и все симфонии Шостаковича. За эти записи он получил премию Echo Klassik. За работу в Бонне дирижера наградили офицерским крестом ордена «За заслуги перед ФРГ».

С 2012 по 2019 год Кофман был главным дирижером Симфонического оркестра Национальной филармонии Украины. Именно он впервые познакомил украинскую публику со всеми симфониями Моцарта. Британская газета The Telegraph называла его «одним из величайших в мире дирижеров-интерпретаторов».

Ранее в пресс-службе петербургской капеллы сообщили о смерти ее бессменного с 1974 года худрука, народного артиста СССР, Почетного гражданина Санкт-Петербурга Владислава Чернушенко. Дирижер умер в возрасте 90 лет в результате тяжелой болезни.