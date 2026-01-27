Скончался народный артист СССР Владислав Чернушенко

Народный артист СССР, Почетный гражданин Санкт-Петербурга Владислав Чернушенко умер в возрасте 90 лет в результате тяжелой болезни, заявили в пресс-службе петербургской капеллы, бессменным худруком которой он был с 1974 года. О дате и времени прощания с выдающимся музыкантом сообщат дополнительно.

Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга с глубоким прискорбием сообщает о том, что 27 января на 91-м году жизни после тяжелой болезни скончался Владислав Александрович Чернушенко, — отметили в учреждении.

Чернушенко оставил богатейшее творческое наследие, которое во многом определило развитие хорового искусства второй половины XX — начала XXI веков, говорится в некрологе.

Чернушенко родился 14 января 1936 года в Ленинграде, начал заниматься музыкой в раннем детстве. В 1942 году в возрасте шести лет был эвакуирован из блокадного города. В 1957 году окончил Ленинградскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. С 1958 года выступал как симфонический и хоровой дирижер.

Ранее стало известно о смерти бывшего тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева. Ему было 85 лет. Его вдова предположила, что причиной ухода из жизни могли стать проблемы с желудком и заболевание сердца. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в свою очередь рассказал, что у Игнатьева был рак.