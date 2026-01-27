Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 10:28

Вдова назвала возможную причину смерти Бориса Игнатьева

Вдова Игнатьева заявила, что он мог умереть из-за проблем с сердцем и желудком

Борис Игнатьев Борис Игнатьев Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Причиной смерти бывшего главного тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева могли стать проблемы с желудком и заболевание сердца, заявила в беседе с ТАСС его вдова Ирина Игнатьева. По ее словам, по дате прощания и месте похорон информации пока нет. Женщина предположила, что этим займется Российский футбольный союз.

У него было сердечное заболевание, проблемы с желудком. <...> По дате прощания и похорон пока не известно. Может быть, Российский футбольный союз займется этим делом, — отметила собеседница агентства.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в свою очередь рассказал, что у Игнатьева был рак. Тренеру даже говорить было тяжело, подчеркнул он. Колосков подчеркнул, что страна потеряла потрясающего человека, а также выразил соболезнования родным и близким Игнатьева.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной России по футболу ушел из жизни в возрасте 85 лет. С 1992 по 1996 год Игнатьев работал помощником Павла Садырина и Олега Романцева в национальной сборной. Затем, с 1996 по 1998 год, он сам занимал пост главного тренера российской команды.

