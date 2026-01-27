«Тренер от бога»: легенды советского футбола вспоминают Бориса Игнатьева

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев умер на 86-м году жизни. Специалист был болен онкологией. Какие клубы тренировал Игнатьев, что о нем рассказали его коллеги и близкие друзья — в материале NEWS.ru.

Что известно о смерти тренера Игнатьева

Игнатьев умер 27 января в возрасте 85 лет. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что у тренера был рак. «К сожалению, Бориса Петровича не стало. По всей видимости, это последствия онкологии и проблем с сердцем», — рассказала вдова тренера Ирина Игнатьева.

Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что незадолго до смерти экс-тренер сборной России по футболу резко похудел на 15 килограммов. Источники утверждают, что в январе 2026 года Игнатьев провел более двух недель в больнице, где проходил лечение от онкологии. 26 января состояние Бориса Петровича резко ухудшилось: у него упало давление, тренер перестал говорить и реагировать на слова близких. Прибывшая на место скорая помощь не смогла спасти Игнатьева. Председатель комитета ветеранов футбола РФС Александр Мирзоян сообщил, что тренера похоронят на Троекуровском кладбище.

Какие клубы тренировал Игнатьев

Свою игровую карьеру Игнатьев начал в Москве в юношеском «Спартаке». В дальнейшем он играл за целый ряд команд Советского Союза, провел семь матчей в высшей лиге чемпионата СССР в составе команды «Волга», Горький.

С 1973 года Игнатьев работал тренером. Его первой командой стало владимирское «Торпедо». В 1976 году Игнатьев был назначен тренером юношеской сборной СССР. Он оставался на этом посту до 1989-го. Под руководством Игнатьева юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы — 1988.

После триумфа на турнире Борис Петрович поработал главным тренером в Эмиратах и Ираке, а в 1992–1996 годах являлся помощником Павла Садырина и Олега Романцева в сборной России. В 1995-м Игнатьев успел поработать главным тренером саудовской команды «Аль-Иттихад».

В 1996–1998 годах Игнатьев возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда с учетом товарищеских матчей одержала девять побед, семь раз сыграла вничью, потерпела четыре поражения и не смогла отобраться на чемпионат мира по футболу во Франции в 1998-м. Игнатьев ушел из сборной России. Затем Борис Петрович работал в китайском клубе «Шаньдун Лунэн», раменском «Сатурне», был ассистентом главного тренера в московском «Локомотиве» и киевском «Динамо». Последним клубом Игнатьева стало столичное «Торпедо» (2012–2013). До января 2018-го он был вице-президентом клуба.

Вице-президент «Торпедо Москва» Борис Игнатьев. 2014 год Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

Что российские экс-футболисты и тренеры рассказали NEWS.ru об Игнатьеве

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков

«Борис Петрович был моим другом. Мы вместе проработали много лет. Он был при мне тренером сборной юношеской команды, очень успешным специалистом, завоевывал звание чемпионов Европы. В качестве тренера молодежной команды также выступал в финальных турнирах первенств мира и Европы. У него играли такие звезды, как [Олег] Саленко, [Сергей] Кирьяков и другие. Он работал в штабе национальной команды. Мы с ним прошли очень долгий путь. Борис Петрович был профессионалом высочайшего класса, представителем именно советской школы футбола, основанной на широких познаниях не только футбола как игры, но и футбола как совокупности всех представлений о возможностях спортсмена. Он не только прекрасно разбирался в чисто футбольных нюансах — тактических, технических, — но и прекрасно знал физиологию, психологию и биомеханику. Все его подходы к тренировочному процессу основывались и базировались на широких, многогранных знаниях.

Игнатьев был очень хорошим психологом. Неслучайно у него наибольшие успехи в юношеских командах, где он мог все время персонально, индивидуально работать с каждым футболистом. У Бориса Петровича были потрясающие человеческие качества. Он был очень коммуникабельным, всегда с хорошим расположением духа. Никогда ни на ком не срывался, всегда ко всем своим спортсменам, обслуживающему персоналу сборной относился с большущим уважением и никогда ни в чем никому не отказывал. Он мог сутками говорить про футбол. Мы потеряли потрясающего, великолепного человека. Выражаю самые искренние соболезнования семье Бориса Петровича, его близким и друзьям, к которым я себя тоже отношу».

Экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий

«Мы с Борей достаточно близко не скажу, что дружили, но точно приятельствовали. Во времена, когда он работал с молодежными и юношескими командами, я тоже работал с детьми и юношами, у нас были близкие отношения. Потом он с моей рекомендации работал в Китае. Он тренер от бога для работы с молодежью, далеко и глубоко видел игроков. Есть талантливые художники, поэты, а у него талант был как раз в этом. Он видел молодых игроков, у него хороший язык, он доходчиво доносил до футболистов свои мысли. Иногда тренеры очень умные, и, когда они говорят, игроки не могут дотянуться до этого уровня. Вот Борю игроки понимали, слышали и слушали. Образцовый человек. Какая досада!»

Отборочный турнир чемпионата мира по футболу 1998 года. Стыковой матч между сборными командами России и Италии. Тренер сборной России Борис Игнатьев. Центральный стадион «Динамо»

Экс-защитник сборной СССР, ветеран ЦСКА Владимир Пономарев

«Я с ним знаком с 1960-х годов, когда мы вместе играли. И потом по жизни все время общались, шли вместе. Я с ним всегда был в очень прекрасных отношениях. Это очень доброжелательный и общительный человек. Я никогда не слышал от него матерного слова. Обычно в футболе и спорте все выскакивает наружу, потому что выплескиваешь свои эмоции. Это нормальное явление. А от него я никогда не слышал. С ним было очень просто общаться. Я знал, что Борис Петрович тяжело болен, но надеялись, что как-то выкарабкается. Онкология есть онкология, зараза!»

Тренер Александр Тарханов

«Борис Петрович был суперпорядочным человеком и отличным тренером. Он подготовил много футболистов, когда тренировал юношеские команды. Хороший человек, добрый, справедливый. О нем только хорошо могу говорить».

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев

«Ушел из жизни заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Борис Петрович Игнатьев. Его работа оставила глубокий след в истории отечественного футбола. Под его руководством юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы 1988 года. Позже он входил в тренерский штаб национальной команды, а в 1996–1998 годах возглавлял сборную России, успешно работал со многими клубами, включая „Локомотив“, „Торпедо“, „Сатурн“, а также ряд зарубежных команд. От всего спортивного сообщества выражаю соболезнования родным и близким Бориса Петровича, его многочисленным коллегам, воспитанникам и болельщикам», — заявил Дегтярев «Матч ТВ».

