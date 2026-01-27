Поклонницы, внебрачная дочь, Госдума, Рублев: как живет Марат Сафин

Легендарному российскому теннисисту Марату Сафину исполнилось 46 лет. Экс первую ракетку мира называли big sexy Russian — (большой сексуальный русский). С кем встречался именитый спортсмен, что известно о его внебрачной дочери и почему Сафин выбрал путь осознанного одиночества — в материале NEWS.ru.

Что известно о теннисисте Марате Сафине

Сафин родился 27 января 1980 года в Москве. Его отец Мубин занимал административную должность в спортивном обществе «Спартак», а мать Рауза Исланова была одной из лучших теннисисток 1960–70-х и тренером. С шести лет Марат начал заниматься теннисом под ее руководством.

В 1990-м Сафин проходил отбор в элитную американскую школу Ника Боллетьери, но не смог поступить. В возрасте 12 лет уехал в Испанию, два года спустя был зачислен в академию Панчо Альварина.

Профессиональная карьера Сафина началась в 1997-м. В своем втором сезоне на турнире Большого шлема (ТБШ) «Ролан Гаррос» он обыграл легендарного американца Андре Агасси и действующего победителя Густаво Куэртена, получив по итогам года приз лучшему новичку. Сафин является самым молодым победителем турнира ATP среди россиян.

В 1999-м он в возрасте 19 лет и 7 месяцев обыграл Грега Руседски и завоевал трофей в Бостоне. Следующий год россиянин закончил в статусе первой ракетки мира, обыграв в финале US Open рекордсмена по числу турниров Большого шлема Пита Сампраса.

Сафин выиграл второй ТБШ в 2005 году. В финале Australian Open он победил Ллейтона Хьюитта. Сафин 15 раз побеждал на турнирах ATP, еще дважды делал это в парном разряде. На протяжении 10 недель россиянин являлся первой ракеткой мира.

Марат Сафин на Открытом чемпионате Лос-Анджелеса по теннису 27 июля 2009 года в Лос-Анджелесе Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как теннисист Сафин приехал на Australian Open с тремя блондинками

В 2002 году Сафин, занимавший 11-е место в рейтинге ATP, приехал на Australian Open. На пути к решающему матчу в 1/8 финала он снова обыграл Сампраса, а в полуфинале — девятую ракетку мира Томми Хааса. Однако в решающем матче в день своего 22-летия россиянин уступил шведу Томасу Юханссону.

На этом турнире все внимание общественности было приковано к его группе поддержки в ложе — трем сексуальным блондинкам, которых прозвали «сафинетками». В трансляциях матчей девушек показывали едва ли не после каждого розыгрыша. На красоток отреагировало издание The Telegraph, написав: «Это были очень изнурительные две недели, и как тут не восхититься выносливостью Марата Сафина. В его команде — антураже, гареме, называйте как хотите — не меньше восьми блондинок: по одной на каждый круг турнира и еще одна запасная».

Сафин с гордостью говорил: «Согласитесь, у меня очень красивая скамейка». В одной из девушек журналисты узнали московскую топ-модель Екатерину Бестужеву, с которой Сафин якобы познакомился на Кубке Кремля.

«Я езжу со своими друзьями и получаю удовольствие. На соперника вроде Сампраса мне нужно нормально настроиться, найти мотивацию. Для этого я и привез столько друзей. Когда мне весело, я и от тенниса получаю удовольствие, и для меня единственный способ делать это — быть с друзьями. Они мне помогают, заряжают меня уверенностью», — говорил Сафин.

Отвечая на вопрос о блондинках, Марат заявил, что это были подруги его друзей, которые не в его вкусе. Болельщицы любили россиянина за страсть на корте, честность и обаяние. В 2006 году бывший теннисист Дмитрий Турсунов назвал Сафина двухметровым воплощением женских грез.

Марат Сафин на вечеринке по случаю открытия Кубка Кремля в столичном ресторане «Шоколад» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Самые громкие романы теннисиста Сафина

Марата всегда окружало большое количество красивых девушек. Роман теннисиста с испанской моделью Сильвией Торренс-Валеро закончился из-за того, что россиянин проводил много времени на корте. Он встречался с дизайнером Дарьей Жуковой, однако в 2008 году та вышла замуж за бизнесмена Романа Абрамовича.

«Меня этот человек больше не интересует. Мы расстались. Теперь каждый может поступать, как ему вздумается. Взрослые же люди», — говорил Сафин о разрыве с Жуковой.

Кроме того, у теннисиста был роман с оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Пара жила на две страны — Россию и Австрию, что стало причиной расставания.

Спортсмен также закрутил роман со звездой сериала «Бедная Настя» Еленой Кориковой, которая на восемь лет старше теннисиста. Он сделал ей предложение, но до свадьбы дело так и не дошло. СМИ писали, что Кориковой не нравилась ревность Сафина. По другой версии, их отношения не одобрила мать актрисы.

По слухам, Сафин встречался с моделью Анной Друзякой, солисткой группы «Блестящие» Анастасией Осиповой и радиоведущей Алисой Селезневой. Теннисиста также видели в компании экс-участницы «Дома-2» Виктории Бони. Девушка была в квартире спортсмена в Монако, однако оба утверждали, что их связывает только дружба.

Что известно о внебрачной дочери Сафина

В 2005 году Сафин встречался с моделью Валерией Якубовской. Роман был недолгим: пара рассталась из-за разницы взглядов и убеждений. Позже девушка родила дочь Еву. Она заявила, что отцом ребенка является Сафин. Теннисист не признал дочь, но неоднократно поддерживал ее материально. Якубовской Марат также помогал финансово до тех пор, пока Валерия не вышла замуж за миллионера Дмитрия Якубовского.

Изначально Ева пошла по стопам Сафина и занималась теннисом. Сейчас Якубовская увлекается дайвингом и ведет светскую жизнь. На вопросы журналистов о дочери теннисист отвечает, что у него нет детей.

Марат Сафин на последнем пленарном заседании Государственной думы РФ, 2016 год Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

«Мало ли что пишут. Спокойно к этому отношусь. Если обращать внимание на каждую вещь, то буду терять время. Пусть пишут, если им нравится. Что мне, запрещать, что ли? Даже сейчас ответил, но все равно продолжат писать. Сколько людей, столько и мнений. Опускаться до этих людей, доказывать кому-то чего-то — зачем? Если это так интересно, спросите у ее мамы, откуда все пошло», — ответил Сафин на вопрос о внебрачной дочери.

Почему теннисист Сафин так и не женился

Сафин до сих пор не женился. В 2018 году он дал откровенное интервью Sports.ru, в котором заявил, что больше не стремится построить с кем-то отношения. Теннисист признался, что хочет пожить для себя и насладиться собственной свободой.

«У меня нет ни девушки, ни жены. Уже давно. Так случилось. И я пока не хочу, нет желания. Отношения не хочу выстраивать ни с кем. Не хочу делиться своей личной жизнью. Не хочу делиться своими вещами. Разделять какие-то вещи. Не хочу слышать какие-то вещи от людей. Меня это не интересует. Период такой. Не потому, что что-то сломалось. Просто хочу пожить для себя, путешествовать, ни к кому не быть привязанным. Чтобы мне никто не задавал лишние вопросы. Чтобы я не задавал. Чтобы у меня была полная свобода. Чтобы я мог делать то, что я хочу. Я ни в ком не разочаровывался, просто так сложилось»,— заявил Сафин.

Спустя год позиция экс первой ракетки мира не поменялась. При этом спортсмен не стал отрицать, что все же мечтает когда-нибудь создать нормальную семью.

«Я был в длительных отношениях, но сейчас такой период — мне захотелось побыть одному. Что такое „искать любовь“? Ты же не ходишь, с фонариком не ищешь: а не хотите ли вы пожить здесь немножко? Вот такой период: так сложилось, что пока один. Конечно, я хочу семью, это же не то же, что аскет: ушел в монастырь и живу там. Нет, ни в коем случае. Просто у меня такой период, ни с кем пока не встречаюсь. Разочаровался ли я в женщинах? Нет, не дождетесь»,— заявил Сафин.

В 2020 году он рассказывал в интервью Тине Канделаки, что живет один в роскошной квартире на Патриарших прудах в окружении кошек, а все дела по дому выполняет многочисленная прислуга.

Марат Сафин Фото: Владимир Песня/РИА Новости

«Не гонюсь за созданием семьи. Если никого не найду, я смогу дожить, мне стакан воды перед смертью не нужен. Филиппинку себе найму в крайнем случае. Я спокойно отношусь: да — да, нет — нет. Это не самоцель — жить с кем-то, найти себе женщину и жить. У меня есть товарищи, которые говорят: „Тебе уже 40 лет. Пора семью и детей заводить“. А я понимаю, что у каждого свое время для этого. Я готов, в принципе, прожить без детей, девушки или жены. Если в моей жизни появится человек, который будет мне интересным партнером, то да. А делать это ради галочки не хочу», — рассказал Сафин.

Чем сейчас занимается теннисист Сафин

По данным «Спорт-Экспресс», за профессиональную карьеру Сафин заработал более $14 млн. Доход включает призовые и суммы от рекламных контрактов. На эти деньги россиянин приобрел квартиру в центре Москвы и виллу в Монте-Карло.

В 2010 году Сафин исполнял обязанности вице-президента Федерации тенниса России. Он принимал участие в выставочных турнирах и соревнованиях для ветеранов спорта. С 2011 по 2017 год Сафин был депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». Он занимал должность заместителя председателя комитета нижней палаты по делам общественных объединений и религиозных организаций.

Несколько раз Сафин пробовал себя в качестве эксперта на телевидении. В 2019 году он комментировал на Первом канале финал US Open между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем. В пяти партиях победу одержал испанец. Поклонники экс первой ракетки мира отмечали его чувство юмора.

29 марта 2025 года Сафин стал тренером второй ракетки России Андрея Рублева, который занимает 14-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Он создает атмосферу спокойствия и расслабленности», — отмечал теннисист, отвечая на вопрос о сотрудничестве с Сафиным.

Сейчас Марат находится на Australian Open. Там он встретился с экс первой ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером и опубликовал с ним фото в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Перед стартом Australian Open Сафин принял участие в выставочном турнире «Шлем одного очка».

