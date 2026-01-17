Чудо на Рождество: как баскетболист Касаткин выжил во французской тюрьме

В новогодние праздники российский баскетболист Даниил Касаткин вернулся на родину после освобождения из французской тюрьмы. В чем обвиняли спортсмена, могли ли экстрадировать в США, за какой клуб он будет выступать в РФ — в материале NEWS.ru.

Когда во Франции освободили из тюрьмы баскетболиста Касаткина

8 января Касаткина освободили из тюрьмы. Баскетболиста обменяли на французского политолога Лорана Винатье (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), осужденного в России на три года за нарушение закона об иноагентах и подозреваемого в шпионаже.

«Даже не могу подобрать слов, насколько я счастлив. Спасибо моей невесте и родителям, которые проявили невероятный героизм и придавали мне очень много сил в сложный период. Спасибо моим друзьям, которые писали мне письма. Все помогали, как только могли. Конечно, еще хотелось бы выделить моего адвоката Фредерика Бело, который сыграл огромную роль в моем освобождении», — заявил Касаткин в интервью телеканалу «Россия».

Баскетболист добавил, что хочет как можно скорее вернуться в баскетбол.

Бывший адвокат спортсмена Владимир Саруханов в разговоре с NEWS.ru отметил, что не виделся с игроком. Он поздравил родителей Касаткина с его освобождением.

«Мне кажется, что он просто уставший и замученный. Все произошло стремительно. Я не знаю, давал ли он расписку о неразглашении всей ситуации по обмену», — сказал Саруханов.

Он подчеркнул, что представлял интересы Касаткина до октября 2025 года. Саруханов собирал документы и доказательства невиновности баскетболиста.

Бело, защищавший интересы Касаткина во Франции, сказал, что спортсмен был психологически ранен, находясь в заключении. Он отметил важность поддержки СМИ и баскетбольного сообщества.

Даниил Касаткин

«Это было для него тяжело. Даниил замкнулся в себе, чтобы сопротивляться давлению заключения. Поддержка СМИ и всего баскетбольного комьюнити были очень важны. Он хотел сконцентрироваться на себе, собрать все возможные силы, чтобы сопротивляться тяжестям тюрьмы», — говорил Бело.

Он также рассказал, что Касаткин жаловался на ухудшение состояния здоровья и не чувствовал себя в безопасности в тюрьме. Баскетболист потерял более шести килограммов.

Касаткин родился 25 января 1999 года. С шести лет он играл за школу ЦСКА. В 2015 году его признали самым ценным игроком юношеского первенства. В возрасте 17 лет Касаткин переехал в США, где сначала выступал за школьную команду Mountain Mission, а затем пробовал свои силы в студенческом баскетболе. Россиянин играл в лиге NCAA за коллектив Penn State.

За какой клуб будет играть баскетболист Касаткин

На момент задержания Касаткин был баскетболистом московского клуба МБА, выступающего в Единой лиге ВТБ. Генеральный директор команды Игорь Кочарян в разговоре со «Спорт-Экспрессом» назвал освобождение баскетболиста рождественским чудом. По словам главного тренера МБА Василия Карасева, Касаткину нужно время, чтобы прийти в себя и пообщаться с близкими.

«Как только он будет готов, мы созвонимся. Есть много случаев, когда люди пропускают по году из-за тяжелых травм и спокойно возвращаются в строй. К тому же Даня — первый-второй номер, давно в нашей системе. Ему должно быть полегче. Ждем его возвращения», — говорил Карасев.

Даниила ждали в родных стенах, но он выбрал другое продолжение карьеры. Касаткин подписал контракт с красноярским «Енисеем», занимающим на данный момент седьмое место в Единой лиге ВТБ. Соглашение действует до конца сезона-2026/27. В команде учитывают, что за время нахождения в тюремной камере игрок растерял форму. По словам главного тренера Йовицы Арсича, Касаткина будут постепенно вводить в тренировочный процесс.

Даниил Касаткин

«Я рад, что мы станем сотрудничать. Даниил находится в лучших годах своей карьеры и может очень сильно помочь команде. Мы понимаем, что ему потребуется время для адаптации после непростого периода, и будем постепенно увеличивать нагрузку. Уверен, что подписание контракта с ним — отличное решение для обеих сторон», — сказал Арсич.

Касаткин сможет вернуть прежнюю форму, заявил NEWS.ru баскетбольный комментатор Владимир Гомельский. По его мнению, многое будет зависеть от той роли, которую тренер отведет игроку на площадке.

«Я полный оптимист. Касаткин не тренировался по независящим от него причинам. Он достаточно молодой баскетболист и через пару месяцев сможет вернуться в прежнюю форму. Вопрос в том, как к нему отнесется Арсич, какую роль ему отведет на площадке. Надеюсь, Касаткин еще покажет, на что способен. Почему не вернулся в МБА? Там он практически не получал зарплату. Выбрал предложение, которое было реальным. Сегодня подписываешь контракт — завтра получаешь подъемные и первую выплату. Абсолютно нормальное решение игрока и агента», — сказал Гомельский.

Касаткину придется преодолевать себя, чтобы вернуться на высокий уровень, считает Саруханов. По его мнению, игрок сможет возобновить карьеру. Саруханов отметил, что незаконный арест во Франции подстегнет Касаткина к новым успехам.

«Это будет история преодоления. Произошла киношная история со счастливым финалом благодаря усилиям дипломатов, российских спецслужб, отечественных и французских адвокатов. У него совершенно точно получится, он сильный мужчина и очень крутой спортсмен. Я знаком с ним и понимаю, что человек живет баскетболом. Даже когда Даниил попал в эту ситуацию, у него было подключено несколько каналов. Он смотрел в прямом эфире одновременно несколько матчей. Наверное, французский премьер-министр [Себастьен Лекорню], который подписал решение об освобождении Даниила из изолятора, тоже понимал, что обвинения голословные», — заявил Саруханов.

Даниил Касаткин

В чем во Франции обвинили баскетболиста Касаткина

21 июня 2025 года Касаткина задержали во Франции в аэропорту Шарль-де-Голль по запросу американских властей. Баскетболиста обвинили в причастности к хакерской группировке, совершившей атаки с помощью программ-вымогателей на 900 организаций, включая два федеральных учреждения США. По данным американских следователей, Касаткин якобы участвовал в переговорах о выплате выкупа от имени хакеров. Спортсмен не признал свою вину.

Бело заявил, что баскетболист купил подержанный ПК у злоумышленников, который был взломан хакером. По его словам, спортсмен не обладает компьютерной грамотностью и не умеет устанавливать приложения. Кроме того, баскетболист использовал компьютер, не сменив аккаунт пользователя. По словам Бело, устройство управлялось удаленно. Адвокат также подчеркнул, что его подзащитный не имел никакого отношения к хакерской деятельности, что может свидетельствовать о технической ошибке или о преднамеренной провокации.

Баскетболист приехал во Францию, чтобы сделать предложение своей девушке. С 23 июня 2025-го Касаткин находился под стражей. 8 июля суд продлил срок ареста, отказав ему в освобождении под залог. 29 октября было принято решение о его экстрадиции в США. Россиянину грозило 25 лет тюрьмы.

