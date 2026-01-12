Громкий обмен ЦСКА и «Зенита» — кто выиграет от сделки года?

Во время новогодних праздников в Российской премьер-лиге (РПЛ) состоялся громкий обмен. Защитник ЦСКА Игорь Дивеев отправился в петербургский «Зенит», а в обратном направлении последовал аргентинский нападающий Лусиано Гонду. Когда состоялась сделка, кто выиграл от этого обмена, какие трансферы еще состоялись в РПЛ — в материале NEWS.ru.

Когда состоялся обмен Дивеева на Гонду

Слухи об этой сделке начались еще в конце прошлого года. «Зениту» предстоит решить проблему с лимитом на легионеров, который может быть ужесточен, а армейцы долгое время находятся в поиске забивного нападающего. 11 января об обмене было объявлено официально — сине-бело-голубые доплатили по итогам перехода €2 млн.

Одним из главных инициаторов сделки стал тренер ЦСКА Фабио Челестини. В разговоре с руководством клуба он сказал, что победить в чемпионате без нападающего невозможно, а Гонду специалист считает «топ-вариантом». Челестини считает, что Дивеев не подходит под игровую модель, поскольку армейцам нужна высокая линия обороны и большая интенсивность.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил уверенность, что приобретение Гонду пойдет команде на пользу. Он отметил, что многие болельщики до сих пор считают сделку неочевидной.

Роман Бабаев Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

«Команде был нужен именно такой тип форварда — умный, фактурный, с голевым чутьем и уже адаптировавшийся к РПЛ. Мы рады приобрести игрока, которому не потребуется время на набор формы и который сможет стать частью команды с первого дня сборов. Мы все прекрасно помним и игру Лусиано против нас в Москве, когда аргентинец сделал результат, несмотря на наше преимущество по многим показателям. Теперь время делать результат в красно-синих цветах», — заявил Бабаев.

Переходы игроков из ЦСКА в «Зенит» и наоборот — не редкость. До этой сделки за оба клуба выступали защитники Марио Фернандес, Данил Круговой, Вячеслав Караваев, полузащитники Владислав Радимов, Саша Зделар, Сергей Семак, Юрий Жирков и Роман Широков, а также нападающий Саломон Рондон.

26-летний Дивеев перешел в ЦСКА из «Уфы» летом 2019 года. В красно-синей футболке игрок провел 203 матча, в которых забил 20 голов и отдал пять результативных передач. Вместе с командой он выиграл два Кубка и один Суперкубок России. 24-летний Гонду перешел в «Зенит» в августе 2024-го из «Архентинос Хуниорс». На его счету 13 + 3 по системе «гол + пас» в 51 игре.

Кто выиграл от обмена Дивеев — Гонду

Получив Дивеева, «Зенит» выиграл от этой сделки, заявил NEWS.ru экс-тренер команды из Санкт-Петербурга Борис Рапопорт. Он назвал травматичность единственной возможной проблемой новоиспеченного петербургского футболиста.

Игорь Дивеев Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

«Думаю, ЦСКА знал, что делает. Им был нужен габаритный нападающий, а Гонду больше фланговый, даже из глубины. Их дело. На данный момент выиграл „Зенит“: опытный защитник национальной команды с российским паспортом. Кого он вытеснит из основного состава? Да любого! Я думаю, что он будет играть с Нино. Единственный вопрос по Игорю — травматизм, от этого все зависит», — сказал Рапопорт.

Кому выгоден обмен Дивеева на Гонду, станет понятно только по ходу сезона, заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. По его мнению, перешедший в «Зенит» российский футболист будет выходить в стартовом составе.

«ЦСКА не хватает форварда хорошего уровня, который сыграет по створу ворот. Гонду — игрок более объемный, может и с отскоком сыграть, и уходить на фланг. Поэтому кто выиграет [от обмена], для меня непонятно. Все будет ясно по ходу действия. Дивеев — один из сильнейших российских центральных защитников. Если будет выходить в стартовом составе, это поможет решить проблему ужесточения лимита. Травматичность? Не думаю, что „Зенит“ брал игрока для ротации или борьбы за место в составе. Если будет здоров — выйдет в старте», — считает Непомнящий.

Покинувший ЦСКА Дивеев обладает малым количеством умений, заявил NEWS.ru ветеран армейцев Владимир Пономарев. Он отметил, что в обмене с Гонду выиграли именно красно-синие.

«Кто выиграл от обмена? Конечно, ЦСКА. Армейцам не хватает нападающих. Мучаются, несколько лет уже подобрать не могут. Гонду — хорошее приобретение. Дивеев, конечно, неплохой защитник, но что он может в обороне? Только верховые мячи снять? Конечно, он любит подключаться [в атаку] и бить головой. Может, забьет гол. Это для кухарок. Его основная работа — в обороне внизу мячи отбирать, а он не умеет. На опережение не играет, стартовой и дистанционной скорости нет. Что-то может за счет роста и игры головой. Еще и подвержен травмам — тоже важно. Сколько он отыграет в таком режиме?» — заявил Пономарев.

Какие трансферы уже состоялись в РПЛ зимой

Аргентинский полузащитник Лукас Вера подписал контракт с «Локомотивом». Он перешел в московский клуб в качестве свободного агента и будет выступать за железнодорожников до конца сезона-2027/28. В РПЛ Вера уже играл за «Оренбург» и «Химки».

Лукас Вера Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бразильский полузащитник «Зенита» Жерсон вернулся на родину и будет выступать за «Крузейро». Контракт подписан до декабря 2030 года. «Зенит» получил за футболиста €27 млн + €3 млн в качестве бонусов. Летом он перешел в клуб из Санкт-Петербурга из «Фламенго» за €25 млн.

Поигравший в «Рубине», ЦСКА, «Спартаке» и «Ростове» 38-летний Роман Еременко близок к подписанию контракта с «Оренбургом». Футболист пройдет просмотр в команде во время тренировочных сборов в Турции. Последним клубом Еременко, который отбывал дисквалификацию за употребление кокаина в период с ноября 2016-го по ноябрь 2018-го, значится финский «Гнистан».

Еще один ожидаемый переход пока не состоялся. В конце первой части сезона появились слухи об уходе капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА. Полузащитник отказался продлевать контракт с железнодорожниками. 12 января Баринов приехал на медобследование для прохождения сборов с красно-зелеными. По словам спортивного директора железнодорожников Дмитрия Ульянова, новый генеральный директор клуба Борис Ротенберг возобновил переговоры с представителями футболиста и с самим игроком. Баринову сделали предложение о новом четырехлетнем контракте, который соответствовал его запросам.

«Сторона футболиста это предложение отклонила. В декабре ЦСКА сделал предложение о выкупе прав на игрока основного состава «Локомотива», которое клуб не принял по спортивной и финансовой причинам», — заявил Ульянов.

Читайте также:

Ссора с Губерниевым, икона в храме, нищенская пенсия: скандалы с Тихоновым

Рекорд Овечкина, золото фигуристов на ОИ, отмена санкций: прогноз на 2026-й

Триумф на Олимпиаде, дружба с князем Монако, развод: как живет Журова