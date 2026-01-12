Громкий обмен ЦСКА и «Зенита» — кто выиграет от сделки года?

Во время новогодних праздников в Российской премьер-лиге (РПЛ) состоялся громкий обмен. Защитник ЦСКА Игорь Дивеев отправился в петербургский «Зенит», а в обратном направлении последовал аргентинский нападающий Лусиано Гонду. Когда состоялась сделка, кто выиграл от этого обмена, какие трансферы еще состоялись в РПЛ — в материале NEWS.ru.
Когда состоялся обмен Дивеева на Гонду
Слухи об этой сделке начались еще в конце прошлого года. «Зениту» предстоит решить проблему с лимитом на легионеров, который может быть ужесточен, а армейцы долгое время находятся в поиске забивного нападающего. 11 января об обмене было объявлено официально — сине-бело-голубые доплатили по итогам перехода €2 млн.
Одним из главных инициаторов сделки стал тренер ЦСКА Фабио Челестини. В разговоре с руководством клуба он сказал, что победить в чемпионате без нападающего невозможно, а Гонду специалист считает «топ-вариантом». Челестини считает, что Дивеев не подходит под игровую модель, поскольку армейцам нужна высокая линия обороны и большая интенсивность.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил уверенность, что приобретение Гонду пойдет команде на пользу. Он отметил, что многие болельщики до сих пор считают сделку неочевидной.
«Команде был нужен именно такой тип форварда — умный, фактурный, с голевым чутьем и уже адаптировавшийся к РПЛ. Мы рады приобрести игрока, которому не потребуется время на набор формы и который сможет стать частью команды с первого дня сборов. Мы все прекрасно помним и игру Лусиано против нас в Москве, когда аргентинец сделал результат, несмотря на наше преимущество по многим показателям. Теперь время делать результат в красно-синих цветах», — заявил Бабаев.
Переходы игроков из ЦСКА в «Зенит» и наоборот — не редкость. До этой сделки за оба клуба выступали защитники Марио Фернандес, Данил Круговой, Вячеслав Караваев, полузащитники Владислав Радимов, Саша Зделар, Сергей Семак, Юрий Жирков и Роман Широков, а также нападающий Саломон Рондон.
26-летний Дивеев перешел в ЦСКА из «Уфы» летом 2019 года. В красно-синей футболке игрок провел 203 матча, в которых забил 20 голов и отдал пять результативных передач. Вместе с командой он выиграл два Кубка и один Суперкубок России. 24-летний Гонду перешел в «Зенит» в августе 2024-го из «Архентинос Хуниорс». На его счету 13 + 3 по системе «гол + пас» в 51 игре.
Кто выиграл от обмена Дивеев — Гонду
Получив Дивеева, «Зенит» выиграл от этой сделки, заявил NEWS.ru экс-тренер команды из Санкт-Петербурга Борис Рапопорт. Он назвал травматичность единственной возможной проблемой новоиспеченного петербургского футболиста.
«Думаю, ЦСКА знал, что делает. Им был нужен габаритный нападающий, а Гонду больше фланговый, даже из глубины. Их дело. На данный момент выиграл „Зенит“: опытный защитник национальной команды с российским паспортом. Кого он вытеснит из основного состава? Да любого! Я думаю, что он будет играть с Нино. Единственный вопрос по Игорю — травматизм, от этого все зависит», — сказал Рапопорт.
Кому выгоден обмен Дивеева на Гонду, станет понятно только по ходу сезона, заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. По его мнению, перешедший в «Зенит» российский футболист будет выходить в стартовом составе.
«ЦСКА не хватает форварда хорошего уровня, который сыграет по створу ворот. Гонду — игрок более объемный, может и с отскоком сыграть, и уходить на фланг. Поэтому кто выиграет [от обмена], для меня непонятно. Все будет ясно по ходу действия. Дивеев — один из сильнейших российских центральных защитников. Если будет выходить в стартовом составе, это поможет решить проблему ужесточения лимита. Травматичность? Не думаю, что „Зенит“ брал игрока для ротации или борьбы за место в составе. Если будет здоров — выйдет в старте», — считает Непомнящий.
Покинувший ЦСКА Дивеев обладает малым количеством умений, заявил NEWS.ru ветеран армейцев Владимир Пономарев. Он отметил, что в обмене с Гонду выиграли именно красно-синие.
«Кто выиграл от обмена? Конечно, ЦСКА. Армейцам не хватает нападающих. Мучаются, несколько лет уже подобрать не могут. Гонду — хорошее приобретение. Дивеев, конечно, неплохой защитник, но что он может в обороне? Только верховые мячи снять? Конечно, он любит подключаться [в атаку] и бить головой. Может, забьет гол. Это для кухарок. Его основная работа — в обороне внизу мячи отбирать, а он не умеет. На опережение не играет, стартовой и дистанционной скорости нет. Что-то может за счет роста и игры головой. Еще и подвержен травмам — тоже важно. Сколько он отыграет в таком режиме?» — заявил Пономарев.
Какие трансферы уже состоялись в РПЛ зимой
Аргентинский полузащитник Лукас Вера подписал контракт с «Локомотивом». Он перешел в московский клуб в качестве свободного агента и будет выступать за железнодорожников до конца сезона-2027/28. В РПЛ Вера уже играл за «Оренбург» и «Химки».
Бразильский полузащитник «Зенита» Жерсон вернулся на родину и будет выступать за «Крузейро». Контракт подписан до декабря 2030 года. «Зенит» получил за футболиста €27 млн + €3 млн в качестве бонусов. Летом он перешел в клуб из Санкт-Петербурга из «Фламенго» за €25 млн.
Поигравший в «Рубине», ЦСКА, «Спартаке» и «Ростове» 38-летний Роман Еременко близок к подписанию контракта с «Оренбургом». Футболист пройдет просмотр в команде во время тренировочных сборов в Турции. Последним клубом Еременко, который отбывал дисквалификацию за употребление кокаина в период с ноября 2016-го по ноябрь 2018-го, значится финский «Гнистан».
Еще один ожидаемый переход пока не состоялся. В конце первой части сезона появились слухи об уходе капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА. Полузащитник отказался продлевать контракт с железнодорожниками. 12 января Баринов приехал на медобследование для прохождения сборов с красно-зелеными. По словам спортивного директора железнодорожников Дмитрия Ульянова, новый генеральный директор клуба Борис Ротенберг возобновил переговоры с представителями футболиста и с самим игроком. Баринову сделали предложение о новом четырехлетнем контракте, который соответствовал его запросам.
«Сторона футболиста это предложение отклонила. В декабре ЦСКА сделал предложение о выкупе прав на игрока основного состава «Локомотива», которое клуб не принял по спортивной и финансовой причинам», — заявил Ульянов.
Читайте также:
Ссора с Губерниевым, икона в храме, нищенская пенсия: скандалы с Тихоновым
Рекорд Овечкина, золото фигуристов на ОИ, отмена санкций: прогноз на 2026-й
Триумф на Олимпиаде, дружба с князем Монако, развод: как живет Журова