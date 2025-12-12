Бразильский футболист ответил на слухи об уходе из «Зенита»

Бразильский футболист Жерсон не собирается уходить из петербургского ФК «Зенит», передает «Спорт-Экспресс». Он признался, что не знает, откуда могла взяться такая информация. Так он ответил на слухи об уходе из клуба и об интересе Саудовской Аравии к нему, как к игроку.
Если честно, даже не знаю, откуда все это взялось. Все, чего желаю, — работать спокойно, в тишине. Весь мой круг общения — это семья и друзья. Не общаюсь ни с какими журналистами, поэтому не понимаю, откуда они берут информацию о том, чего хочу или не хочу, — поделился Жерсон.
Футболист добавил, что предельно честен и откровенен, а если что-то случится или появится желание поменять ФК, он пойдет к президенту «Зенита», председателю правления и к людям, которые принимают решения, сказав об этом напрямую. Подобные новости раздражают Жерсона. Сам футболист назвал их «высосанными из пальца». Когда у него случилась травма, ему нужно было восстанавливаться, чем он и занимался.
Ранее «Зенит» выиграл в матче против «Акрона» со счетом 2:0 в игре 18-го тура Мир Российской премьер-лиги. Победа продлила ФК серию в РПЛ без поражений до 14 матчей. Футболисты вышли на поле «Газпром Арены».