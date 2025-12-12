Бразильский футболист ответил на слухи об уходе из «Зенита» Футболист Жерсон заявил, что не думал уходить из петербургского ФК «Зенит»

Бразильский футболист Жерсон не собирается уходить из петербургского ФК «Зенит», передает «Спорт-Экспресс». Он признался, что не знает, откуда могла взяться такая информация. Так он ответил на слухи об уходе из клуба и об интересе Саудовской Аравии к нему, как к игроку.

Если честно, даже не знаю, откуда все это взялось. Все, чего желаю, — работать спокойно, в тишине. Весь мой круг общения — это семья и друзья. Не общаюсь ни с какими журналистами, поэтому не понимаю, откуда они берут информацию о том, чего хочу или не хочу, — поделился Жерсон.

Футболист добавил, что предельно честен и откровенен, а если что-то случится или появится желание поменять ФК, он пойдет к президенту «Зенита», председателю правления и к людям, которые принимают решения, сказав об этом напрямую. Подобные новости раздражают Жерсона. Сам футболист назвал их «высосанными из пальца». Когда у него случилась травма, ему нужно было восстанавливаться, чем он и занимался.

Ранее «Зенит» выиграл в матче против «Акрона» со счетом 2:0 в игре 18-го тура Мир Российской премьер-лиги. Победа продлила ФК серию в РПЛ без поражений до 14 матчей. Футболисты вышли на поле «Газпром Арены».