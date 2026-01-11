«Сценарий представляется»: экономист о вступлении Украины в Евросоюз Экономист Гапоненко: Украина не сможет быстро вступить в Евросоюз

Вступление Украины в Евросоюз в обозримом будущем не представляется возможным, передает ТАСС выводы доклада «Стратегический прогноз — Европа на пороге кризиса: новая реальность 2026–2030 гг.» доцента РАНХиГС Николая Гапоненко. Он также указал, что страна находится в глубоком системном кризисе.

Рассматривая перспективы возможного, хотя и гипотетически быстрого вступления Украины в Европейский союз, необходимо констатировать, что данный сценарий представляется крайне маловероятным в обозримый период по причине процедурных, экономических и политических ограничений, — подчеркнул Гапоненко.

Ранее американский экономический прогнозист Мартин Армстронг отметил, что мирные переговоры бесполезны, пока европейские лидеры рассматривают возможность отправки войск на Украину. По его словам, ЕС лишь прикрывается миротворческими намерениями.

До этого американский лидер Дональд Трамп предупредил, что США будут играть второстепенную роль в случае заключения мирного соглашения, предусматривающего военную поддержку Украины в случае нападения на ее территорию. Он пояснил, что перед Вашингтоном в списке будут идти Европа и ближайшие союзники.