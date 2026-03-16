16 марта 2026 в 12:57

Хуснуллин раскрыл потери среди рабочих при строительстве в новых регионах

Хуснуллин: при строительстве сооружений в новых регионах погибли 68 рабочих

Марат Хуснуллин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
При возведении оборонительных сооружений в Донбассе и Новороссии под обстрелами ВСУ погибли 68 строителей, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью ИС «Вести». По его словам, при этом всего в работах были задействованы 35 тыс. человек.

Когда нам надо было, например, помочь Минобороны построить оборонительные сооружения инженерные — 35 тыс. строителей снялось и поехало их строить. Под прямыми обстрелами противника. У нас 68 человек погибло при исполнении этой задачи, — сказал Хуснуллин.

По его словам, оценку работы российским инженерам-строителям дали даже западные газеты, назвавшие оборонительную линию невиданной в истории вооруженных конфликтов. Хуснуллин подчеркнул, что строители не были обязаны делать эту работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область примет участие в реставрации 200 жилых строений в Донбассе. Руководитель региона также упомянул о планах по восстановлению инфраструктурных объектов. По словам Воробьева, новые территории сейчас требуют особой опеки и внимания.

