Песков высказался о «лечении» нового лидера Ирана в Москве

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения, что новый лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи якобы прибыл на лечение в Москву, передает РИА Новости. О том, что аятоллу эвакуировали секретным бортом в Россию после ранения в первые дни войны, писала кувейтская газета Al-Jarida.

Мы никак подобные сообщения не комментируем, — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Издание сообщило со ссылкой на источник, что президент РФ Владимир Путин якобы лично предложил отправить Моджтабу на лечение в Москву во время телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом 10 марта.

По информации инсайдеров, вечером того же дня верховного лидера вывезли на российском военном самолете. По словам собеседника издания, по прибытии в Москву Хаменеи сделали «успешную» операцию, и сейчас он проходит лечение в специальной клинике на территории одной из резиденций российского лидера.

Ранее стало известно, что убитый при ударах США и Израиля верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи опасался прихода к власти своего сына. По данным источников, он «считался не очень способным интеллектуально и не подходящим на эту роль».