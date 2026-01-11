Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 13:36

Раскрыто количество атак ВСУ на машины луганских спасателей за 2025 год

Украинская армия в 2025 году 11 раз атаковала машины МЧС в ЛНР

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ Луганской Народной Республики Сотрудники пожарной службы МЧС РФ Луганской Народной Республики Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
ВСУ в прошлом году 11 раз наносили удары по машинам МЧС в Луганской Народной Республике, рассказал ТАСС начальник ГУ МЧС России по ЛНР генерал-лейтенант внутренней службы Евгений Кацавалов. По его словам, поврежденную технику удалось восстановить.

В Главном управлении МЧС России по ЛНР в 2025 году в результате агрессии вооруженных формирований Украины было нанесено 11 ударов по транспортным средствам. Повреждено восемь единиц транспортных средств, — сообщил Кацавалов.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Бердянск. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что среди местных жителей нет пострадавших. По словам главы региона, повредились фасады и окна одного частного домовладения и трех многоквартирных домов. Кроме того, пострадал фасад общеобразовательной школы. Также было атаковано несколько автомобилей.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что ВСУ нанесли ракетный удар по областной столице. По его словам, имеются серьезные повреждения на объекте инфраструктуры, никто не пострадал.

МЧС
атаки
ВСУ
ЛНР
