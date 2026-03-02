Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 13:40

В России пройдет масштабная проверка систем оповещения

Масштабная проверка систем оповещения пройдет в России 4 марта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Во всех регионах России 4 марта пройдет масштабная плановая проверка функционирования систем массового оповещения населения о ЧС или их угрозе, сообщили в МЧС РФ. В рамках мероприятия также проинспектируют готовность дежурных служб к быстрому реагированию на вызовы.

В ходе проверки будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей, а также замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Информация о проводимых мероприятиях будет доступна в мобильном приложении «МЧС России».

Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение, — добавили в ведомстве.

Ранее системы оповещения об угрозе схода снега с крыш заработали на Камчатке в середине января. В частности, жители разных микрорайонов Петропавловска-Камчатского услышали звуки сирен. После прохождения мощного циклона в региональном МЧС предупреждали о возможном сходе снежных масс в Елизовском, Вилючинском и Усть-Большерецком округах.

