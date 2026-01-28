Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 22:32

Ракетная опасность действовала на территории одного из регионов РФ

Гусев сообщил о введении режима ракетной опасности в Воронежской области

Системы экстренного оповещения Системы экстренного оповещения Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На территории Воронежской области был введен режим ракетной опасности, соответствующее экстренное оповещение для жителей региона разместил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев. Позже глава области сообщил об отмене данного режима.

Уважаемые воронежцы, внимание! В регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения, — писал глава региона.

В своем обращении Гусев призвал граждан соблюдать правила безопасности. Он рекомендовал жителям, находящимся дома, укрыться в помещениях без окон, таких как коридор, ванная комната или кладовая. Тем, кто в момент оповещения оказался на улице, было предписано незамедлительно зайти в ближайшее капитальное здание или подходящее укрытие. Сообщение о введении режима сопровождалось активизацией систем централизованного оповещения населения.

Спустя некоторое время губернатор опубликовал новое сообщение, в котором объявил об отмене режима ракетной опасности. Таким образом, ситуация была оперативно нормализована.

Жителям области рекомендуется сохранять бдительность. Нужно четко следовать официальным инструкциям экстренных служб и руководства региона в случае повторного объявления режимов повышенной готовности.

Ранее стало известно, что силы ПВО за пять часов ликвидировали и перехватили 41 украинский беспилотник над регионами России. По данным Минобороны РФ, 28 БПЛА уничтожили над территорией Крыма, 12 — над акваторией Черного моря. Еще один беспилотник был сбит над Курской областью.

Воронежская область
ракетная опасность
Укрытия
оповещения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США объяснили, почему переговоры по Украине проходят в закрытом формате
Случайная прохожая пострадала при стрельбе в Петербурге
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 29 января 2026 года
Приметы 29 января — Петр-полукорм: середина зимы и оценка запасов
Фуры закрыли въезд в Москву по Горьковскому шоссе
85 секунд до конца света. «Часы судного дня» снова перевели: что это значит
Путин раскрыл цели блокады Ленинграда нацистами
«Это не замена»: в США очертили круг задач Совета мира и ООН
Мирный житель погиб при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область
Раскрыт тайный покровитель Пугачевой и Макаревича в Израиле
В США озвучили, кто из команды Трампа не приедет на переговоры по Украине
Влюбился в «Титаник» по радио: как живет «алтайский Маугли» Оджан Наумкин
Иран объявил о новом витке противостояния с США и Израилем
Звезда сериалов «Ликвидатор» и «Застава» умер на 75-м году жизни
«Придаем особое значение»: Путин заявил, что РФ хранит память о холокосте
Рубио рассказал о последнем нерешенном вопросе между Россией и Украиной
Ракетная опасность действовала на территории одного из регионов РФ
В России с 1 апреля изменится размер социальных пенсий
Люксовый бутик временно закрылся в Куршевеле
«Все правильно в этой жизни»: Долина спела в баре, она больше не печалится
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.