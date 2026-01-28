Ракетная опасность действовала на территории одного из регионов РФ

Ракетная опасность действовала на территории одного из регионов РФ Гусев сообщил о введении режима ракетной опасности в Воронежской области

На территории Воронежской области был введен режим ракетной опасности, соответствующее экстренное оповещение для жителей региона разместил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев. Позже глава области сообщил об отмене данного режима.

Уважаемые воронежцы, внимание! В регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения, — писал глава региона.

В своем обращении Гусев призвал граждан соблюдать правила безопасности. Он рекомендовал жителям, находящимся дома, укрыться в помещениях без окон, таких как коридор, ванная комната или кладовая. Тем, кто в момент оповещения оказался на улице, было предписано незамедлительно зайти в ближайшее капитальное здание или подходящее укрытие. Сообщение о введении режима сопровождалось активизацией систем централизованного оповещения населения.

Спустя некоторое время губернатор опубликовал новое сообщение, в котором объявил об отмене режима ракетной опасности. Таким образом, ситуация была оперативно нормализована.

Жителям области рекомендуется сохранять бдительность. Нужно четко следовать официальным инструкциям экстренных служб и руководства региона в случае повторного объявления режимов повышенной готовности.

Ранее стало известно, что силы ПВО за пять часов ликвидировали и перехватили 41 украинский беспилотник над регионами России. По данным Минобороны РФ, 28 БПЛА уничтожили над территорией Крыма, 12 — над акваторией Черного моря. Еще один беспилотник был сбит над Курской областью.