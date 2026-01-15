Власти Камчатки запустили систему оповещения после снежного циклона

Системы оповещения об угрозе схода снега с крыш заработали на Камчатке, сообщает ТАСС. В частности, жители разных микрорайонов Петропавловска-Камчатского услышали звуки сирен. После прохождения мощного циклона в региональном МЧС предупреждали о возможном сходе снежных масс в Елизовском, Вилючинском и Усть-Большерецком округах.
Ранее в Вилючинске Камчатского края ледяная глыба упала с крыши многоэтажного дома и пробила окно в квартире с маленькими детьми. В результате инцидента никто не пострадал. Квартира, куда влетела огромная сосулька, расположена на первом этаже.
В свою очередь глава ГУ МЧС по Камчатке Сергей Лебедев сообщил, что два человека погибли под завалами снега с крыш в Петропавловске-Камчатском. Он уточнил, что трагедия произошла в частном секторе на улице Макарова. Министр добавил, что власти обсуждают введение режима чрезвычайной ситуации.
До этого в Уфе ледяная глыба рухнула на голову подростка. У него диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Инцидент произошел на улице Левитана.