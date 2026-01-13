Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 17:01

Глыба снега и наледи рухнула на голову подростка в Уфе

В Уфе подросток получил сотрясение мозга после падения глыбы на голову

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Уфе ледяная глыба рухнула на голову подростка, сообщил портал UFA1 в своем Telegram-канале. У него диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Инцидент произошел на улице Левитана. 16-летний юноша проходил рядом со зданием пятиэтажного дома, как внезапно с крыши посыпались глыбы наледи и снега.

Ранее стало известно, что в «Москва-Сити» после циклона «Фрэнсис» льдина сорвалась с башни «Запад», пролетела около 40 этажей и пробила стеклянную крышу в башне «Федерация». Глыба преодолела порядка 120 метров. Льдина чудом не задела человека. По предварительным данным, никто не пострадал.

Тем временем в Краснодаре из-за обильных снегопадов пострадали девять человек, из которых один ребенок. Некоторые горожане получили переломы из-за аномальных для юга погодных условий. Кроме того, за последние сутки в городе произошло три серьезных дорожно-транспортных происшествия. В них пострадали пять человек, которые были госпитализированы.

До этого сообщалось, что в Москве продолжаются масштабные работы по очистке городских территорий от снега. Для уборки было привлечено около 145 тыс. человек и более 15 тыс. единиц техники.

Россия
Уфа
подростки
травмы
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Устранить конкурента»: генерал раскрыл правду о критике Западом авиации РФ
«Ситуация серьезная»: военэксперт об атаке ВСУ на казахстанские танкеры
Колдуна из Мали задержали после поражения сборной на Кубке Африки
Кто заплатит за воду в 3 раза больше в 2026 году — есть способ сэкономить
Американская компания планирует построить первую гостиницу на Луне
«Солнцепек» выжег позиции ВСУ в Запорожье и попал на видео
Мишустин вручил премии правительства России сотрудникам «Вечерней Москвы»
Изобретатель отсудил крупную сумму у машиностроительного завода
Названы три варианта оружия США, которое могло вызвать «гаванский синдром»
Юрист предупредил о штрафах при неправильной утилизации елки
Российские врачи вернули подростку возможность видеть
Родители невесты жестоко расправились с молодоженами сразу после свадьбы
Назначен новый главный тренер сборной России по синхронному плаванию
Женщина рассказала, как к ней относились в новокузнецком роддоме
Электричка сбила похожее на волка животное в Сочи
Психолог объяснила, когда формируется эмоциональная зависимость
Умер член летного отряда «Русские витязи»
Ни вентиляции, ни мыла: что творилось в роддоме, где умерло 9 младенцев
Захарова объяснила, как Запад инсценировал мистификацию в Буче
Россиянин ударил знакомую ножом в шею во время пьяной ссоры
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.