Глыба снега и наледи рухнула на голову подростка в Уфе В Уфе подросток получил сотрясение мозга после падения глыбы на голову

В Уфе ледяная глыба рухнула на голову подростка, сообщил портал UFA1 в своем Telegram-канале. У него диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Инцидент произошел на улице Левитана. 16-летний юноша проходил рядом со зданием пятиэтажного дома, как внезапно с крыши посыпались глыбы наледи и снега.

Ранее стало известно, что в «Москва-Сити» после циклона «Фрэнсис» льдина сорвалась с башни «Запад», пролетела около 40 этажей и пробила стеклянную крышу в башне «Федерация». Глыба преодолела порядка 120 метров. Льдина чудом не задела человека. По предварительным данным, никто не пострадал.

Тем временем в Краснодаре из-за обильных снегопадов пострадали девять человек, из которых один ребенок. Некоторые горожане получили переломы из-за аномальных для юга погодных условий. Кроме того, за последние сутки в городе произошло три серьезных дорожно-транспортных происшествия. В них пострадали пять человек, которые были госпитализированы.

До этого сообщалось, что в Москве продолжаются масштабные работы по очистке городских территорий от снега. Для уборки было привлечено около 145 тыс. человек и более 15 тыс. единиц техники.