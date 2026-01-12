Пролетевшая 120 метров льдина едва не задела человека в «Москва-Сити» В «Москва-Сити» ледяная глыба пролетела 120 метров и пробила стеклянную крышу

В «Москва-Сити» после циклона «Фрэнсис» льдина сорвалась с башни «Запад», пролетела около 40 этажей и пробила стеклянную крышу в башне «Федерация», сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, ледяная глыба преодолела порядка 120 метров.

Как пишет канал, льдина чудом не задела человека. По предварительным данным, никто не пострадал. На опубликованных кадрах видно множество кусочков льда, разбросанных по полу.

