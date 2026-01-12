Атака США на Венесуэлу
Пролетевшая 120 метров льдина едва не задела человека в «Москва-Сити»

В «Москва-Сити» ледяная глыба пролетела 120 метров и пробила стеклянную крышу

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В «Москва-Сити» после циклона «Фрэнсис» льдина сорвалась с башни «Запад», пролетела около 40 этажей и пробила стеклянную крышу в башне «Федерация», сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, ледяная глыба преодолела порядка 120 метров.

Как пишет канал, льдина чудом не задела человека. По предварительным данным, никто не пострадал. На опубликованных кадрах видно множество кусочков льда, разбросанных по полу.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре из-за обильных снегопадов пострадали девять человек, из которых один ребенок. Некоторые горожане получили переломы из-за аномальных для юга погодных условий. Кроме того, за последние сутки в городе произошло три серьезных дорожно-транспортных происшествия. В них пострадали пять человек, которые были госпитализированы.

До этого в Калуге местным жителям пришлось транспортировать гроб на санках из-за заваленной снегом дороги на кладбище. Очевидцы пожаловались, что после обильных снегопадов проехать к могилам стало невозможно даже на спецтранспорте. В то же время в администрации Калуги заявили, что дорога «технологическая» и она отсутствует в реестре муниципальной собственности.

