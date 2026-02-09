Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 16:13

Раскрыты личности угрожавших взорвать «Москва-Сити» дебоширов

Установлены личности угрожавших взорвать «Москва-Сити» мужчин

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Угрожавшими взорвать «Москва-Сити» мужчинами оказались арендатор и двое его знакомых — Рафик Ф., Алексей К. и Давид Л., передает Telegram-канал «112». По его данным, они совершили несколько анонимных звонков в экстренные службы и заявили о намерении совершить теракт в башне Neva Towers. При этом мужчины находились в нетрезвом состоянии. Возбуждено дело.

Ранее сообщалось, что дебоширов, которые угрожали взорвать одну из башен делового центра «Москва-Сити», вывели из здания. Мужчины были задержаны сотрудниками Росгвардии. Всего росгвардейцы арестовали троих человек.

После этого юрист Михаил Салкин сообщил, что угрожавшие взорвать «Москва-Сити» мужчины, если они ранее не были судимы, смогут избежать тюремного срока. В таком случае им, скорее всего, будет назначен крупный штраф или ограничение свободы, объяснил правозащитник.

До этого на крыше одного из корпусов элитного ЖК «Остров» в Москве произошел взрыв. По предварительной информации, его причиной стала разгерметизация пропанового баллона во время монтажных работ. Как пишут источники, строящееся здание находится на улице Нижние Мневники. Взрыв произошел непосредственно в момент видеосъемки. По предварительным данным, пострадавших нет.

