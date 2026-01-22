На крыше элитного ЖК в Москве прогремел взрыв На крыше элитного ЖК «Остров» в Москве произошел взрыв

На крыше одного из корпусов элитного ЖК «Остров» в Москве произошел взрыв, пишет Telegram-канал Mash. По предварительной информации, его причиной стала разгерметизация пропанового баллона во время монтажных работ.

Как пишет канал, строящееся здание находится на улице Нижние Мневники. Взрыв произошел непосредственно в момент видеосъемки. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в селе Заюково Кабардино-Балкарии в результате взрыва пострадали четыре человека. Прибывшие спасатели обнаружили разгерметизацию газового баллона. В ликвидации последствий участвовали 15 человек и три единицы техники. Пострадавших доставили в Нальчик.

До этого взрыв прогремел на заводе в городе Дзержинске Нижегородской области. Данное предприятие является единственным в России, где производится карбонильное железо. В результате пострадал 38-летний работник, у него множественные травмы.

Также взрыв бытового газа произошел в частном доме в поселке Борки в Рязани. В результате постройка обрушилась, хозяин жилища получил травмы. Его доставили в больницу.