18 января 2026 в 21:05

Взрыв газовоздушной смеси стал причиной госпитализации нескольких человек

Четыре человека пострадали в результате взрыва газового баллона в КБР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В селе Заюково Кабардино-Балкарии в результате взрыва пострадали четыре человека, сообщает региональное управление МЧС. Прибывшие спасатели обнаружили разгерметизацию газового баллона.

В ликвидации последствий участвовали 15 человек и три единицы техники. Пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике. По предварительной информации, среди них нет детей.

В 17:10 мск поступила информация о том, что в гараже в селении Заюково, по ул. Кабардинской, произошла вспышка газовоздушной смеси. По прибытии было установлено, что произошла разгерметизация газового баллона с последующим возгоранием на площади 100 квадратных метров, — рассказали в МЧС.

Ранее на Татарской улице в Москве загорелся пятиэтажный жилой дом. По предварительной информации, никто не пострадал, люди успели покинуть помещение до приезда пожарных. В доме загорелись деревянные перекрытия между последним этажом и чердаком.

До этого специалисты устанавливали обстоятельства пожара на нефтяном месторождении «Тенгиз» в Атырауской области Казахстана. Возгорание трансформатора турбины GT-9.3 на и трансформатора на GT-9.5 ГТЭС-4 произошло 18 января. Никто в результате происшествия не пострадал.

Взрыв газовоздушной смеси стал причиной госпитализации нескольких человек
