Взрыв газовоздушной смеси стал причиной госпитализации нескольких человек Четыре человека пострадали в результате взрыва газового баллона в КБР

В селе Заюково Кабардино-Балкарии в результате взрыва пострадали четыре человека, сообщает региональное управление МЧС. Прибывшие спасатели обнаружили разгерметизацию газового баллона.

В ликвидации последствий участвовали 15 человек и три единицы техники. Пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике. По предварительной информации, среди них нет детей.

В 17:10 мск поступила информация о том, что в гараже в селении Заюково, по ул. Кабардинской, произошла вспышка газовоздушной смеси. По прибытии было установлено, что произошла разгерметизация газового баллона с последующим возгоранием на площади 100 квадратных метров, — рассказали в МЧС.

