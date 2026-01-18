Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 12:06

В центре Москвы вспыхнуло историческое здание с деревянными перекрытиями

На Татарской улице в центре Москвы загорелся пятиэтажный дом

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»
Читайте нас в Дзен

На Татарской улице в Москве загорелся пятиэтажный жилой дом, сообщает столичное ГУ МЧС России. По предварительной информации, никто не пострадал, люди успели покинуть помещение до приезда пожарных. В доме загорелись перекрытия между последним этажом и чердаком.

На Татарской улице происходит загорание межэтажных перекрытий между пятым этажом и чердаком жилого дома. До прибытия пожарных люди самостоятельно покинули подъезд, — говорится в сообщении.

По информации ТАСС, дом был построен в 1926 году. Как пишет агентство, в здании установлены деревянные перекрытия.

Ранее крупный пожар вспыхнул в торговом центре в городе Ангарске Иркутской области. Огонь охватил площадь в 2000 квадратных метров. По данным спасателей, тушение осложняло то, что внутри здания хранились горючие материалы: моторные масла, шины и лакокрасочная продукция.

До этого два человека погибли при пожаре на производственной базе в Сургуте. На место происшествия прибыл прокурор города Марат Тубеев. По факту случившегося началась проверка, результаты которой проконтролирует прокуратура.

Москва
пожары
тушение
эвакуации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинцев предупредили о «каскадном эффекте», который хуже блэкаута
В Британии ответили на предложение Трампа о сделке по Гренландии
Стало известно, когда в России может увеличиться лимит переработок
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 18 января, фото, видео
Королевская семья Британии: последние новости, урок Кейт после болезни
Трамп вложил миллион в Netflix и Warner Bros. Discovery
«В голову вбили»: российский военный объяснил, почему ВСУ не сдаются в плен
В РАН раскрыли, к чему на самом деле привели санкции и пошлины США
Врач назвал три внешних признака высокого холестерина
«Я лично утомился»: Лепс рассказал о жестком характере молодой невесты
Пограничники убили четверых просочившихся из Афганистана террористов
Ростовчане растапливают снег для питья из-за коммунального коллапса
Картофель по-деревенски в духовке с ароматной сливочной заливкой
Названы три опасных симптома скрытых патологий ЖКТ
Шеф-рецепт: картофельное пюре с хрустящим осьминогом из аэрогриля
Как запечь форель, чтобы все были в восторге: простой пошаговый рецепт
«Довольно смешно»: политолог о конфликте США и Евросоюза из-за Гренландии
Россияне покрылись кнутовыми полосами и волдырями после купания на Пхукете
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 января: где сбои в России
Что будет с рублем? Курс сегодня, 18 января, что с долларом, евро и юанем
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.