В центре Москвы вспыхнуло историческое здание с деревянными перекрытиями На Татарской улице в центре Москвы загорелся пятиэтажный дом

На Татарской улице в Москве загорелся пятиэтажный жилой дом, сообщает столичное ГУ МЧС России. По предварительной информации, никто не пострадал, люди успели покинуть помещение до приезда пожарных. В доме загорелись перекрытия между последним этажом и чердаком.

На Татарской улице происходит загорание межэтажных перекрытий между пятым этажом и чердаком жилого дома. До прибытия пожарных люди самостоятельно покинули подъезд, — говорится в сообщении.

По информации ТАСС, дом был построен в 1926 году. Как пишет агентство, в здании установлены деревянные перекрытия.

