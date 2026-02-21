Жилой дом загорелся близ станции метро «Октябрьская» в Москве

Пожар вспыхнул в жилом доме в центре Москвы, сообщил источник РЕН ТВ. Возгорание произошло в здании рядом со станцией метро «Октябрьская». В МЧС подтвердили, что загорелись личные вещи и мебель в одной из квартир.

На Донской улице работают пожарные. Как пишет издание, также по адресу выехали бригады скорой помощи. На кадрах видно, что оперативные службы используют пожарную лестницу с люлькой. Судя по дыму, возгорание возникло на третьем этаже. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее на Волоколамском шоссе в Москве загорелись «Таежные бани». Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. На месте происшествия работали силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчет АСО № 9 пожарно-спасательного центра.

До этого сообщалось, что жительница Красноярского края подозревается в убийстве трех человек. По версии следствия, она пришла домой и поссорилась с мужем из-за застолья. Затем подозреваемая облила помещение легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла.