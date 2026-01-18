Стали известны подробности ЧП на нефтяном месторождении В Казахстане расследуют пожар на нефтедобывающем месторождении

Специалисты устанавливают обстоятельства пожара на нефтяном месторождении «Тенгиз» в Атырауской области Казахстана, сообщили в компании «КазМунайГаз». Как передает ТАСС, возгорание трансформатора турбины GT-9.3 на и трансформатора на GT-9.5 ГТЭС-4 произошло 18 января. Никто в результате происшествия не пострадал.

Незамедлительно об инциденте был оповещен [региональный] департамент чрезвычайных ситуаций. Причины возгорания выясняются. В настоящее время ситуация под контролем, — говорится в сообщении.

Ранее Казахстан выразил серьезную озабоченность в связи с атаками дронов на три танкера в Черном море возле терминала Каспийского трубопроводного консорциума. В МИД республики подчеркнули, что атакованные суда имели все необходимые разрешения и средства идентификации.

До этого Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) обнародовало предварительные итоги прироста запасов нефти и газа за 2025 год. Глава ведомства Олег Казаков сообщил, что страна располагает 490 млн тонн нефти, по промышленным категориям подготовленных к добыче.