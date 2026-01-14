Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 14:52

В МИД Казахстана отреагировали на удары дронов по танкерам в Черном море

МИД Казахстана выразил серьезную обеспокоенность атаками дронов на три танкера

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Казахстан выразил серьезную озабоченность в связи с атаками дронов на три танкера в Черном море возле терминала Каспийского трубопроводного консорциума 13 января, заявил представитель МИД республики Ерлан Жетыбаев, чьи слова приводит сайт министерства. В ведомстве подчеркнули, что атакованные суда имели все необходимые разрешения и средства идентификации.

Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает серьезную озабоченность в связи с имевшими место 13 января 2026 года атаками беспилотных дронов на три танкера, следовавших к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в акватории Черного моря, — говорится в заявлении.

Ранее пресс-служба оператора «Казмунайгаз» сообщила, что танкер Matilda подвергся атаке беспилотника. Судно, зафрахтованное национальной судоходной компанией Казахстана, планировало загрузить нефть на терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море 18 января 2026 года.

Кроме того, корпорация Chevron подтвердила, что зафрахтованный ею танкер подвергся нападению с использованием беспилотника. Было уточнено, что с экипажем все в порядке, а судно направилось в безопасный порт.

