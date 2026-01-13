Танкер с казахстанской нефтью подвергся атаке БПЛА в Черном море

Зафрахтованный компанией ТОО НМСК «Казмортрансфлот» («дочка» КМГ, национальная морская судоходная компания Казахстана) танкер Matilda, планировавший загрузку нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, подвергся атаке беспилотника, сообщили в пресс-службе оператора «Казмунайгаз». Загрузка была запланирована на 18 января 2026 года.

Судно Matilda зафрахтовано ТОО «НМСК „Казмортрансфлот“». Загрузка танкера казахстанской нефтью на терминале Каспийского трубопроводного консорциума была запланирована на 18 января 2026 года. 13 января танкер подвергся атаке БПЛА. В результате атаки произошел взрыв без последующего горения, — говорится в сообщении.

По данным компании, в результате инцидента никто из членов экипажа не пострадал. Предварительная оценка показала, что судно сохраняет мореходность, признаков серьезных конструктивных повреждений при первичном осмотре не выявлено. Продолжается оценка нанесенного ущерба.

Ранее сообщалось, что беспилотник атаковал нефтяной танкер у берегов турецкого города Кастамону. Судно «Эльбус», которое шло под флагом Палау, получило повреждения верхней части корпуса. Экипаж не пострадал. Поврежденный танкер отбуксировали в порт Инеболу, чтобы детально осмотреть и принять меры безопасности. Технические исследования в порту позволят установить источник атаки и масштаб повреждений.