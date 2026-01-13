Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 16:02

Танкер с казахстанской нефтью подвергся атаке БПЛА в Черном море

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Зафрахтованный компанией ТОО НМСК «Казмортрансфлот» («дочка» КМГ, национальная морская судоходная компания Казахстана) танкер Matilda, планировавший загрузку нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, подвергся атаке беспилотника, сообщили в пресс-службе оператора «Казмунайгаз». Загрузка была запланирована на 18 января 2026 года.

Судно Matilda зафрахтовано ТОО «НМСК „Казмортрансфлот“». Загрузка танкера казахстанской нефтью на терминале Каспийского трубопроводного консорциума была запланирована на 18 января 2026 года. 13 января танкер подвергся атаке БПЛА. В результате атаки произошел взрыв без последующего горения, — говорится в сообщении.

По данным компании, в результате инцидента никто из членов экипажа не пострадал. Предварительная оценка показала, что судно сохраняет мореходность, признаков серьезных конструктивных повреждений при первичном осмотре не выявлено. Продолжается оценка нанесенного ущерба.

Ранее сообщалось, что беспилотник атаковал нефтяной танкер у берегов турецкого города Кастамону. Судно «Эльбус», которое шло под флагом Палау, получило повреждения верхней части корпуса. Экипаж не пострадал. Поврежденный танкер отбуксировали в порт Инеболу, чтобы детально осмотреть и принять меры безопасности. Технические исследования в порту позволят установить источник атаки и масштаб повреждений.

танкеры
нефть
БПЛА
Казахстан
Черное море
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-нардеп ответил, продолжит ли Зеленский проводить кадровые перестановки
«Руки-загребуки»: активист Рыськов объяснил, почему ему не жаль Долину
В «Канте» раскрыли новые детали драки с инструкторами
Жена Петросяна поделилась советом, как войти в рабочую неделю
Полина Диброва показала фигуру после новогодних праздников
Невролог поделилась способами наладить режим сна после длинных выходных
В российском регионе увеличение зарплат в два раза опередило рост инфляции
Психолог дала советы, как искоренить токсичные паттерны в поведении
В работе российского провайдера зафиксировали сбой
«Не суйтесь»: военкор объяснил массированные удары по объектам в Киеве
Экс-работницы Иглесиаса раскрыли грязную тайну звездного певца
Корпоратив за миллионы обернулся угрозой уголовного дела для Лободы
Андрей Малахов назвал самую ценную вещь в своем доме
«Стильно, качественно, по-настоящему»: Захарова запустила новый флешмоб
Пригожин оценил решение Кологривого дебютировать в качестве певца
Годовалого ребенка окунули в прорубь в одном из российских городов
«Проверка на прочность»: политолог раскрыл будущее Ирана после протестов
Танкер с казахстанской нефтью подвергся атаке БПЛА в Черном море
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 13 января, фото, видео
Бывший президент Южной Кореи может лишиться головы
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.