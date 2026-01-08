БПЛА атаковал нефтяной танкер у берегов Турции

Беспилотник атаковал нефтяной танкер у берегов турецкого города Кастамону, сообщает Ortadogu Gazetesi. Судно «Эльбус», которое шло под флагом Палау, получило повреждения верхней части корпуса. Экипаж не пострадал.

Нефтяной танкер под флагом Палау, следовавший у берегов Кастамону, был атакован беспилотником, — сказано в материале.

Поврежденный танкер отбуксировали в порт Инеболу, чтобы детально осмотреть и принять меры безопасности. Технические исследования в порту позволят установить источник атаки и масштаб повреждений.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что Военно-морские силы США высадились на судно «Маринера» в нейтральных водах. По данным ведомства, сразу после появления американских военных связь с кораблем оборвалась. В министерстве также отметили, что 24 декабря 2025 года танкер получил временное разрешение ходить под российским флагом.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт позже заявила, что США допускают доставку экипажа «Маринеры» в страну для судебного разбирательства. По ее словам, команду судна смогут осудить «за любое соответствующее нарушение федерального законодательства».