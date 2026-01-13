Chevron подтвердила, что зафрахтованный танкер атаковал БПЛА

Корпорация Chevron подтвердила ТАСС факт нападения на зафрахтованный ею танкер с помощью БПЛА. Уточнятся, что сейчас с экипажем все в порядке, а судно отправляется в безопасный порт.

Мы в курсе сообщений об инциденте с участием судов, следовавших к погрузочным сооружениям Каспийского трубопроводного консорциума, в том числе одного зафрахтованного Chevron танкера, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что танкер Matilda, планировавший загрузку нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, подвергся атаке беспилотника. Загрузка была запланирована на 18 января 2026 года.