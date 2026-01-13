Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 20:58

Chevron подтвердила, что зафрахтованный танкер атаковал БПЛА

Читайте нас в Дзен

Корпорация Chevron подтвердила ТАСС факт нападения на зафрахтованный ею танкер с помощью БПЛА. Уточнятся, что сейчас с экипажем все в порядке, а судно отправляется в безопасный порт.

Мы в курсе сообщений об инциденте с участием судов, следовавших к погрузочным сооружениям Каспийского трубопроводного консорциума, в том числе одного зафрахтованного Chevron танкера, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что танкер Matilda, планировавший загрузку нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, подвергся атаке беспилотника. Загрузка была запланирована на 18 января 2026 года.

танкеры
БПЛА
Черное море
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине раскрыли ситуацию в Киеве
Chevron подтвердила, что зафрахтованный танкер атаковал БПЛА
«Должны выжить»: Рютте поменял цель Киеву
Власти Казахстана заявили о воздушном инциденте с российским самолетом
Штурм допустила, что Долина не отдает квартиру Лурье из мелкой мести
Полиция Ирана задержала 297 бунтовщиков
Медитация для новичков, или релакс на дому: лучшие способы снять стресс
Политолог объяснил готовность Санду «сдать» Молдавию Румынии
Врач из России прикрыла иностранцев-сифилитиков и получила срок
Матвиенко оценила работу российских журналистов
Роковые ошибки Пугачевой: как Примадонна разрушила свою империю
Массовая гибель младенцев в роддоме вызвала недоумение у биолога
Позвал греться и привел друзей: на Урале изнасиловали пьяную девочку
Украинцы предстанут перед судом в Германии по делу о диверсии
Политолог оценил шансы Пехлеви возглавить Иран на волне протестов
Известная компания решила провести массовые кадровые чистки
Был легендой — стал иудой? Почему капитан «Локо» Баринов ушел в ЦСКА
За Долину берутся приставы, лютый холод до -23 в Москве: что дальше
Озвучена главная особенность российской ракеты «Буревестник»
Экс-вице-губернатора Ивановской области задержали за коррупцию
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.