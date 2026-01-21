Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 11:04

Рабочий пострадал при взрыве на производстве в Нижегородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Взрыв прогремел на заводе в городе Дзержинске Нижегородской области вечером 20 января, сообщили в пресс-службе Гострудинспекции региона. Данное предприятие является единственным в России, где производится карбонильное железо. В результате пострадал 38-летний работник, у него множественные травмы.

По предварительной информации, 20 января 2026 года в 19:30 на производстве в ООО «Синтез ПКЖ» произошел взрыв карбонильного железа. В результате взрыва пострадал 38-летний работник, у него множественные травмы, — говорится в сообщении.

Ранее в поселке Борки в Рязани произошел взрыв бытового газа в частном доме. В результате постройка обрушилась, хозяин жилища получил травмы. Его доставили в больницу.

До этого в Хабаровске под ногами посетителей торгового центра «Броско Молл» деформировался и обрушился пол. По словам очевидцев, все случилось внезапно: керамогранит вздулся и раскололся, шум от этого был очень сильным. Работники ТЦ оперативно огородили опасную территорию.

