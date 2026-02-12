Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 12:55

В Дзержинске назвали последствия новой атаки ВСУ

Оконное остекление одного из жилых домов повреждено в Дзержинске после атаки ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Оконное остекление одного из жилых домов повреждено в Дзержинске после атаки ВСУ, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в MAX. Он отметил, что ночью в городе сбили девять беспилотников, пострадавших нет.

По предварительным данным, пострадавших и серьезного ущерба нет, зафиксировано повреждение оконного остекления МКД, — написал Никитин.

Ранее посол по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что беспилотник ВСУ ударил по гражданскому автомобилю, доставляющему продукты питания и медикаменты жителям города Голая Пристань Херсонской области. По его словам, водитель погиб.

До этого пресс-служба регионального управления МЧС Республики Коми сообщила об атаке украинских беспилотников на Ухту. В ведомстве добавили, что оперативные службы начали работу на месте происшествия.

Тем временем во всех школах Мичуринска в Тамбовской области отменили занятия после атаки беспилотников в ночь на 12 февраля. Как уточнил глава администрации города Максим Харников, в результате атаки ВСУ на объектах инфраструктуры произошли возгорания.

Россия
Дзержинск
атаки
беспилотники
Нижегородская область
