Украинские БПЛА атаковали город в Коми

Украинские беспилотники атаковали Ухту в Республике Коми, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС на своем канале в MAX. В ведомстве отметили, что оперативные службы уже выехали на место происшествия. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

В Ухте наблюдается атака беспилотных летательных аппаратов. К месту происшествия выехали оперативные службы, — говорится в сообщении.

Ранее в аэропорту Ухты были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Представитель Росавиации Артем Кореняко объяснил, что меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Аналогичные ограничения действуют в Перми, Кирове и Котласе.

Ранее во всех школах Мичуринска в Тамбовской области отменили занятия после атаки беспилотников в ночь на 12 февраля. Как уточнил глава администрации города Максим Харников, в результате атаки ВСУ на объектах инфраструктуры произошли возгорания.

До этого глава Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что при атаке на Мичуринск был поврежден учебный корпус Промышленно-технологического колледжа. По его словам, в учебных мастерских произошло возгорание.