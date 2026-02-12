Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 12:17

Атака ВСУ на Ухту сегодня, 12 февраля: повреждения, есть ли пострадавшие

ВСУ ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины сегодня, 12 февраля, атаковали беспилотниками Ухту в Республике Коми. Что об этом известно, какие нанесены повреждения? Есть ли жертвы и пострадавшие?

Что известно об атаке ВСУ на Ухту 12 февраля

В четверг, 12 февраля, в Республике Коми был объявлен режим опасности атаки беспилотников, в аэропорту Ухты введены временные ограничения. По данным Telegram-канала SHOT, регион атаковали украинские беспилотники.

«Украинские БПЛА атаковали Республику Коми. Взрывы прогремели в городе Ухте. Сейчас идет эвакуация в местном ТЦ „Ярмарка“, по всему городу воют сирены», — говорится в сообщении канала.

Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что один из взрывов произошел в районе местной администрации. По данным источника, в городе эвакуируют некоторые образовательные учреждения.

Глава Коми Ростислав Гольдштейн заявил о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте после атаки украинских беспилотников.

«Сегодня наш регион подвергся атаке украинских беспилотников. На территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте зафиксировано возгорание. На месте работают оперативные службы», — заявил он.

Глава региона также отметил, что, согласно предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.

Откуда ВСУ атаковали Ухту 12 февраля

В атаке на Ухту были задействованы БПЛА типа «Лютый», пишет SHOT.

«Беспилотники запускались из Полтавской и Черниговской областей Украины. Расстояние оттуда до города — около 2000 километров», — отметил источник.

Военный эксперт Василий Дандыкин также предположил в беседе с NEWS.ru, что удары по Ухте — дело рук спящих ячеек, находящихся в России.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Я думаю, что [ВСУ] атаковали [Республику Коми] с территории Украины. У них есть дроны, которые могут пролетать 1–1,5 тыс. км. Возможно, такова их цель и была — смотрите, мы можем дотянуться до любого региона. Но они постоянно забывают почему-то, что после их ударов ВС РФ наносят ответные, еще более разрушительные. Не думаю, что Ухту атаковали с территории Эстонии или Финляндии. Я склоняюсь к Украине. Хотя полет БПЛА занять должен тогда порядка шести-семи часов. Второй, менее вероятный вариант, что дроны запускали спящие ячейки, „пятая колонна“, с территории России. Мы же понимаем, что в наше время беспилотник можно собрать и дома», — сообщил эксперт.

Мария Баранова
М. Баранова
