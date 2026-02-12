Зимняя Олимпиада — 2026
Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Республику Коми

Военэксперт Дандыкин: ВСУ могли атаковать Республику Коми с территории Украины

ВСУ в зоне СВО ВСУ в зоне СВО Фото: Социальные сети
Беспилотники могли быть запущены на Республику Коми с украинской территории, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, также не исключено, что удары по Ухте — дело рук спящих ячеек, находящихся в России.

Я думаю, что [ВСУ] атаковали [Республику Коми] с территории Украины. У них есть дроны, которые могут пролетать 1–1,5 тыс. км. Возможно, это и была их цель: «Смотрите, мы можем дотянуться до любого региона». Но они постоянно забывают, что после их ударов ВС РФ наносят ответные, еще более разрушительные. Не думаю, что Ухту атаковали с территории Эстонии или Финляндии. Я склоняюсь к Украине. Хотя полет БПЛА должен тогда занять порядка шести-семи часов. Второй, менее вероятный вариант, — дроны запускали спящие ячейки с территории России. Мы же понимаем, что в наше время беспилотник можно собрать и дома, — поделился Дандыкин.

Ранее пресс-служба регионального управления МЧС Республики Коми сообщила об атаке украинских беспилотников на Ухту. В ведомстве добавили, что оперативные службы начали работу на месте происшествия. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

