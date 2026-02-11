Уход из МХАТа, драка с Виторганом, Собчак: как живет Константин Богомолов

Заслуженный деятель искусств Константин Богомолов обратился к Минкульту с просьбой освободить его от временного исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. Что об этом известно, как сейчас складываются его карьера и личная жизнь, чем он занимается?

Чем известен Богомолов

Константин Богомолов родился 23 июля 1975 года в Москве в семье кинокритиков Юрия Богомолова и Ольги Ульяновой. Он окончил филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова и режиссерский факультет ГИТИСа.

В разные годы Богомолов работал в Театре им. Вл. Маяковского, Театре им. Н. В. Гоголя, Московском театре-студии Олега Табакова, МХТ. им. Чехова. В 2019 году режиссер был назначен художественным руководителем Театра на Малой Бронной, в 2024 году — худруком Театра Романа Виктюка (ныне — Сцена «Мельников»).

В 2014 году Богомолов получил «Приз критики» фестиваля «Золотая маска» за спектакль «Идеальный муж. Комедия». В 2020 году его постановка «Преступление и наказание» была признана лучшим драматическим спектаклем малой формы и также удостоена «Золотой маски».

Богомолов является режиссером фильмов «Содержанки», «Безопасные связи», «Кеша должен умереть» и снимался в лентах «Вторжение», «Псих», «Последний министр», «Шерлок в России» и других.

Режиссер Константин Богомолов и Ксения Собчак на премьере второго сезона сериала «Содержанки» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Что известно о личной жизни Богомолова

Первый раз Константин Богомолов женился в 2010 году на актрисе Дарье Мороз. У пары родилась дочь Анна. Спустя восемь лет совместной жизни супруги развелись, но остались в хороших отношениях.

Мороз рассказывала, что инициатором расставания стала она. Актриса подчеркивала, что ее развод с Богомоловым не связан с журналистом Ксенией Собчак.

«Всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Ксении Анатольевны. Это совсем не так, но это так воспринимается. Мы расстались давным-давно, и каждый давным-давно пошел своей дорогой», — объяснила она.

В 2019 году Богомолов женился на Собчак. Незадолго до этого у него случился конфликт с бывшим мужем телеведущей Максимом Виторганом. Артисты подрались, после чего режиссер заявил в соцсетях, что в результате потасовки получил перелом носа в двух местах и смещение костей черепа.

«Для меня другие женщины существуют как украшение, а не как объект желания. Я люблю красивых женщин. Они всегда важны и нужны, как важны цветы или любая эстетика. Но как объект желания они не существуют. И не только в тот момент, когда Ксения рядом, а в принципе потому, что мы с Ксенией вместе», — делился он в интервью актрисе Ирине Безруковой.

Ксения Собчак и Константин Богомолов Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Почему Богомолов ушел из МХАТа

Константин Богомолов 23 января текущего года был назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

Вскоре после этого актриса Марьяна Спивак опубликовала в соцсетях открытое обращение к министру культуры России Ольге Любимовой от лица выпускников Школы-студии МХАТ, которые выступили против назначения Богомолова. По их мнению, ректором должен быть тот, кто воспитывался и обучался в Школе-студии.

В ответ Богомолов заявил, что рассуждения о «своих» и «чужих» кажутся ему наивными, «а иногда просто глупыми».

11 февраля режиссер сообщил, что попросил министра культуры уволить его из Школы-студии МХАТ.

«Дорогие друзья, я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — заявил он.

Заслуженный деятель искусств РФ и президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер считает, что решение Богомолова связано с тем, что ему не нужна была должность ректора.

«Шумиха вокруг назначения Богомолова и протесты выпускников не повлияли [на его уход]. Просто он режиссер, и у него есть свое дело, которым он занимается. Богомолов — художественный руководитель театра. Пойти и заниматься педагогической деятельностью, несмотря на то что это должность ректора, все равно отнимает очень много времени. Я думаю, что он разумный человек и понял, что ему это не надо», — заявил он в интервью NEWS.ru.

Марк Варшавер Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Богомолов

Константин Богомолов в 50 лет продолжает творческую деятельность. Под его руководством в Театре на Бронной показывают постановки «Дядя Лева», «Чайка с продолжением», «Бесы Достоевского», «Слава» и многие другие.

В 2026 году режиссер планирует поставить спектакль «Служебный роман». Также режиссер проводит мастер-классы в Московской школе нового кино.

Богомолов находится в базе данных украинского сайта «Миротворец». Туда он попал после выступления на форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске, назвав события последних трех лет «удачей поколения».

«Думаю, то, что произошло три года назад, радикально поменяло среду, в которой мы живем, и поставило каждого перед необходимостью ответить, а не уйти от ответа. Можно же прожить жизнь и не ответить ни на один вопрос. Это в определенной степени удача нашего поколения, что мы находимся в этом историческом периоде, который заставляет нас говорить о сущностном. Ценность мишуры, как бы она ни сверкала, резко упала. Глянец весь скукожился», — отметил он.

