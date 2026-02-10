Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 12:58

В Петербурге начался суд над экс-кандидатом в депутаты Коми Багировой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге 1-й Западный окружной военный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего кандидата в депутаты Госсовета Республики Коми от КПРФ Оксаны Багировой, сообщает «Фонтанка». Ее обвиняют в пропаганде терроризма из-за публикаций в мессенджере Telegram.

В сентябре 2025 года Багирова участвовала в выборах, заняв второе место в своем округе. Во время избирательной кампании она выступала с социальными инициативами, такими как модернизация медучреждений и расселение аварийного жилья.

Однако после выборов, 19 сентября, была задержана и с тех пор находится в СИЗО. Следствие усмотрело состав преступления в репосте публикации о событиях 2022 года и в ее комментарии об украинской операции.Теперь ей вменяют два эпизода по статье о пропаганде терроризма.

Ранее руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева заявила, что Смольнинский районный суд заочно арестовал рэпера Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на два месяца. По ее словам, уголовное дело против исполнителя было возбуждено в конце февраля 2024 года.

суды
Санкт-Петербург
кандидаты
терроризм
Республика Коми
