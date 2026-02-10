В Петербурге начался суд над экс-кандидатом в депутаты Коми Багировой

В Санкт-Петербурге 1-й Западный окружной военный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего кандидата в депутаты Госсовета Республики Коми от КПРФ Оксаны Багировой, сообщает «Фонтанка». Ее обвиняют в пропаганде терроризма из-за публикаций в мессенджере Telegram.

В сентябре 2025 года Багирова участвовала в выборах, заняв второе место в своем округе. Во время избирательной кампании она выступала с социальными инициативами, такими как модернизация медучреждений и расселение аварийного жилья.

Однако после выборов, 19 сентября, была задержана и с тех пор находится в СИЗО. Следствие усмотрело состав преступления в репосте публикации о событиях 2022 года и в ее комментарии об украинской операции.Теперь ей вменяют два эпизода по статье о пропаганде терроризма.

