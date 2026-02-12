Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 11:44

Почему не работает WhatsApp 12 февраля: была ли блокировка, слова Пескова

Фото: Александра Погиба/Created using Generative AI/NEWS.ru
Сегодня, 12 февраля, в России наблюдается массовый сбой в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Была ли блокировка, что в Кремле сказали о восстановлении работы мессенджера?

Почему не работает WhatsApp 12 февраля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 12 февраля, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения на мобильных и стационарных устройствах — жалобы поступают на полное отсутствие доступа к мессенджеру, сбои при отправке и поступлении сообщений, загрузке фото, видео.

Ограничения на работу WhatsApp начали последовательно вводить с 2025 года. В январе 2026 года в Роскомнадзоре сообщили, что не видят оснований для их снятия.

Накануне стало известно, что домены мессенджера WhatsApp исчезли из записей Национальной системы доменных имен. По данным «Коммерсанта», записи были удалены из НСДИ, созданной в рамках закона о «суверенном Рунете».

«Это значит, что пользователи не могут получить доступ к платформам, даже если они просто замедлены в РФ. При попытке зайти на сайт WhatsApp выдается ошибка DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN, то есть такого домена не существует», — отметил Telegram-канал «Осторожно, новости».

При этом технический домен whatsapp.net и домен для быстрых ссылок wa.me продолжают функционировать. Официальная информация от Роскомнадзора по данному факту пока не поступала.

На настоящий момент WhatsApp не входит в перечень запрещенных в России сайтов и приложений. Однако в РКН сообщили, что мессенджер ждет полная блокировка, если компания и дальше будет игнорировать требования законодательства.

В ведомстве объяснили, что WhatsApp используется для организации и проведения террористических действий на территории России и не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений.

Какое условие для разблокировки WhatsApp назвал Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что восстановление работы WhatsApp в России возможно при выполнении требований российского законодательства.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Это вопрос выполнения законодательства. Если корпорация Meta будет его выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», — уточнил он.

Песков обратил внимание, что, если компания продолжит игнорировать требования РФ, это лишит ее перспектив возвращения на российский рынок.

«Если корпорация будет занимать такую же бескомпромиссную позицию и, я бы сказал, проявлять полную неготовность ориентироваться на российское законодательство, то тогда шансов нет», — сказал он.

WhatsApp
новости
блокировки
сбои
Мария Баранова
М. Баранова
