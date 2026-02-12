Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 03:42

Песков назвал условие для возвращения WhatsApp в Россию

Песков заявил о возможности возвращения WhatsApp в Россию при соблюдении законов

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Возобновление работы WhatsApp в России возможно при выполнении требований российского законодательства, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Игнорирование норм РФ лишает компанию перспектив возвращения на российский рынок, добавил он.

Это вопрос выполнения законодательства. Если корпорация <…> будет его выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться, — сообщил Песков.

Ранее стало известно, что домены мессенджера WhatsApp исчезли из Национальной системы доменных имен. Записи были удалены из НСДИ, созданной в рамках закона о «суверенном Рунете».

До этого источники, близкие к ситуации, сообщили, что Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы Telegram. После пресс-служба ведомства сообщила в комментарии NEWS.ru, что на работу мессенджера в России введены ограничения. Там отметили, что платформа нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

