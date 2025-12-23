«Рассадник педофилов»: в Госдуме назвали условие для разблокировки Roblox

Решение о разблокировке игровой платформы Roblox в России будет рассматриваться Роскомнадзором только после того, как разработчики «наведут у себя порядок», заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. По его словам, до того, как было принято решение о блокировке, платформа не пыталась защитить своих пользователей от «непотребного» контента.

Я бы сначала увидел в действии их стремление навести у себя порядок, а потом уже Роскомнадзор будет принимать решение в соответствии с законом — снимать блокировку или не снимать. В Америке скандал не меньше, чем у нас. Платформа скандальная, не на пустом месте появились к ней претензии. Это рассадник педофилов с совершенно непотребным контентом. И платформа, пока ее не заблокировали, почему-то не пыталась пойти навстречу своим пользователям, защитив их. Получили то, что заслужили. Давайте исправляйтесь сначала, а потом будет принято решение, — отметил Боярский.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая отмечала, что специальная психолого-педагогическая экспертиза поможет оградить детей от компьютерных игр, которые могут им навредить, таких как Roblox. По ее словам, экспертиза должна проводиться до того, как продукт попадет на российский рынок. Она подчеркнула, что полная блокировка всего игрового контента не является целью.